"Вся в маму": дочка Полякової підкорила мережу фото з Таїланду

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фани відзначили, що Маша неймовірно схожа на свою маму

Старша дочка відомої української співачки Олі Полякової, 13-річна Маша, яка раніше вразила красивою грою на піаніно, розбурхала мережу знімками з відпочинку. Поки зіркова мама публікує фотографії з Майамі, дівчина поділилася кадрами з Таїланду на своїй сторінці в Instagram. Відпочивають вони окремо, або ж артистка вже перебралася з США в Азію, поки незрозуміло.

Маша опублікувала серію яскравих кадрів, на яких вона позує в стильних літніх нарядах.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Також вона виклала фото в жовтому бікіні, яке викликало досить бурхливу реакцію у підписників. Вони захоплювалися красою дівчини і відзначили, що вона неймовірно схожа на свою зоряну маму, прямо-таки її копія. Багато також похвалили її красиве довге волосся.

"Доброго ранку", - так прокоментувала публікацію дочка Полякової.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Мамина доця", "Ти просто космос", "На маму дуже схожа", "Красуня, дуже схожа на маму!", "Приголомшливо красива", "Наступаєш мамі на п'яти!", "Яка красуня! вилита мама!", "Одна особа з Олею! Красуня!", "До чого ж копія мами. Навіть погляд", "ти Красива, вся в маму", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Зазначимо, що Оля Полякова також виховує ще одну доньку — молодшеньку Алісу, якій у жовтні виповнилося сім років. Цікаво, що до цього Аліса просто підкорила мережу зворушливою піснею.

До речі, 13-річна Маша не тільки грає на піаніно, а також займається співом, танцями, пробує себе у ролі моделі і актриси. Нещодавно дівчинка здивувала підписників, виконавши танець на пілоні.

Оля Полякова: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)