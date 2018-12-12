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"Готовьте сдать короны": младшая дочь Поляковой покорила сеть трогательной песней

Lite » Звезды 12.12.2018 - 09:58
"Готовьте сдать короны": младшая дочь Поляковой покорила сеть трогательной песней
Фото: Оля Полякова (facebook.com/pg/polyakovamusic)

Поклонники восхитились творчеством ребенка

Младшая дочь популярный украинской исполнительницы Оли Поляковой, семилетняя Алиса исполнила свою версию песни Христины Соловей "Тримай". Соответствующий пост певица разместила на своей странице в Instagram 11 декабря.

"Сказала, я могу лучше, чем Маша. Может?", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что выступление ребенка покорило сеть, поэтому пользователи оставили в комментариях соответствующие слова восхищения.

Видео: дочь Поляковой спела песню "Тримай" (instagram.com/polyakovamusic)

"Очень искренне и открыто", - сказала пользователь Леся Харина.

"Дети все в маму", - сказала юзер Яна Кудря.

"Старается маленькая", - подчеркнула пользователь Лиза Береговая.

"Такая лапочка. Мамина красавица. Готовтесь стать короны", - сказала пользователь Ирина Теманова.

&quot;Готовьте сдать короны&quot;: младшая дочь Поляковой покорила сеть трогательной песней

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Как сообщалось ранее, украинская Королева ночи Оля Полякова недавно представила откровенный сингл "Любовница".

Также мы писали о том, что артистка посетила вечеринку по случаю празднования дня рождения журнала Viva, и для торжественного события выбрала экстремально облегающее вечернее платье из латекса зеленого цвета, которое очень выгодно подчеркивало все прелести подтянутой фигуры Поляковой. 

Напомним, ранее во время своего шоу в Киеве Полякова успела сменить 11 образов, среди которых — короткое платье из латекса красного цвета.

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Видео: РБК-Украина

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