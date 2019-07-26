"Зустріла колишню": Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

Українські артистки - серед виступаючих на фестивалі "Жара"
У столиці Азербайджану Баку проходить музичний фестиваль "Жара", на якому виступають і чимало українських артистів. Триватиме він до 28 липня. Засвітилися там і Настя Каменських (та й без Потапа не обійшлося), а також учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.
На своїй сторінці в Instagram остання опублікувала барвисті спільні фото з Настею, продемонструвавши їх ефектні вбрання для виступу. У підписі до публікації Дорофєєва забавно назвала Каменських своєї "колишньою".
Дівчата ефектно позували удвох біля стенду фестивалю, а також зробили миле селфи з "поцілунками" на камеру.
"Зустріла колишню на @zharafest", - прокоментувала Надя.
Фото: Надя Дорофєєва та Настя Каменських в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)
Дружина Володимира Дантеса вибрала для виходу на сцену зухвалий образ - бежевий кроп-топ і шкіряну спідницю в підлогу я високою талією і пікантним розрізом на стегні. Доповнили аутфит колготки в сіточку і босоніжки на підборах, а також накинута зверху шкіряна куртка.
Фото: Надя Дорофєєва та Настя Каменських в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)
Каменських знову ж обрала ультратрендовий в цьому сезоні анімалістичний принт. Співачка позувала у відвертій малиновій сукні з "тигровим" принтом. Родзинкою вбрання є об'ємні рукави і одне кокетливо оголене плече, а також відверте декольте, що підкреслює пишний бюст артистки.
Фото: Настя Каменських в Баку (instagram.com/kamenskux)
Кілька фото Настя виклала на своїй Instagram-сторінці. Завершують образ босоніжки на шпильці і шпильки в тон наряду.
"Я обожнюю жаркі вечори", - зізналася виконавиця.
Фото: Настя Каменських в Баку (instagram.com/kamenskux)
Спільні фото українських красунь викликало бурхливу реакцію у прихильників, які залишили безліч захоплених відгуків, називаючи їх найкращими і захоплюючись нарядами артисток.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, розслаблена Настя Каменських блиснула трендовим луком в Баку - співачка приміряла стильний комбінезон з анімалістичним принтом.
Раніше Настя Каменських спокусила ранковим фото у спідній білизні. Співачка сфотографувала своє ранкове відображення в дзеркалі. На знімку Настя позує в білій білизні, а також із зубною щіткою в руці.