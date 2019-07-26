"Зустріла колишню": Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

У столиці Азербайджану Баку проходить музичний фестиваль "Жара", на якому виступають і чимало українських артистів. Триватиме він до 28 липня. Засвітилися там і Настя Каменських (та й без Потапа не обійшлося), а також учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

На своїй сторінці в Instagram остання опублікувала барвисті спільні фото з Настею, продемонструвавши їх ефектні вбрання для виступу. У підписі до публікації Дорофєєва забавно назвала Каменських своєї "колишньою".

Дівчата ефектно позували удвох біля стенду фестивалю, а також зробили миле селфи з "поцілунками" на камеру.

"Зустріла колишню на @zharafest", - прокоментувала Надя.

Фото: Надя Дорофєєва та Настя Каменських в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дружина Володимира Дантеса вибрала для виходу на сцену зухвалий образ - бежевий кроп-топ і шкіряну спідницю в підлогу я високою талією і пікантним розрізом на стегні. Доповнили аутфит колготки в сіточку і босоніжки на підборах, а також накинута зверху шкіряна куртка.

Фото: Надя Дорофєєва та Настя Каменських в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Каменських знову ж обрала ультратрендовий в цьому сезоні анімалістичний принт. Співачка позувала у відвертій малиновій сукні з "тигровим" принтом. Родзинкою вбрання є об'ємні рукави і одне кокетливо оголене плече, а також відверте декольте, що підкреслює пишний бюст артистки.

Фото: Настя Каменських в Баку (instagram.com/kamenskux)

Кілька фото Настя виклала на своїй Instagram-сторінці. Завершують образ босоніжки на шпильці і шпильки в тон наряду.

"Я обожнюю жаркі вечори", - зізналася виконавиця.

Фото: Настя Каменських в Баку (instagram.com/kamenskux)

Спільні фото українських красунь викликало бурхливу реакцію у прихильників, які залишили безліч захоплених відгуків, називаючи їх найкращими і захоплюючись нарядами артисток.

Кращі

найкрасивіша

Красуні

Солодкі

Такі милі та позитивні

Красоточки!!!! Ви вчора так запалили...уххххх

Дуже круте фото

Шалено красиві обожнюю

Дві красуні

Дві принцеси

Класнючиеее

такі Красиві!

найгарячіші дівчата України

САМЫЫЫЕЕЕЕ КРАСИВЫЕЕЕЕЕ В МИРЕЕЕЕЕ, ОБОЖНЮЮ

Які ви чудові

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, розслаблена Настя Каменських блиснула трендовим луком в Баку - співачка приміряла стильний комбінезон з анімалістичним принтом.

Раніше Настя Каменських спокусила ранковим фото у спідній білизні. Співачка сфотографувала своє ранкове відображення в дзеркалі. На знімку Настя позує в білій білизні, а також із зубною щіткою в руці.