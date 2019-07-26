"Встретила бывшую": Дорофеева и Каменских зажгли в Баку в ярких нарядах

В столице Азербайджана Баку проходит музыкальный фестиваль "Жара", на котором выступают и немало украинских артистов. Продлится он до 28 июля. Засветились там и Настя Каменских (да и без Потапа не обошлось), а также участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

На своей странице в Instagram последняя опубликовала красочные совместные фото с Настей, продемонстрировав их эффектные наряды для выступления. В подписи к публикации Дорофеева забавно назвала Каменских своей "бывшей".

Девушки эффектно позировали вдвоем у стенда фестиваля, а также сделали милое селфи с "поцелуйчиками" на камеру.

"Встретила бывшую на @zharafest", - прокомментировала Надя.

Фото: Надя Дорофеева и Настя Каменских в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Жена Владимира Дантеса выбрала для выхода на сцену дерзкий образ - бежевый кроп-топ и кожаную юбку в пол я высокой талией и пикантным разрезом на бедре. Дополнили аутфит колготки в сеточку и босоножки на каблуке, а также наброшенная сверху кожаная куртка.

Фото: Надя Дорофеева и Настя Каменских в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Каменских же вновь предпочла ультратрендовый в этом сезоне анималистичный принт. Певица позировала в облегающем малиновом платье с "тигровым" принтом. Изюминкой наряда являются объемные рукава и одно кокетливо оголенное плечо, а также откровенное декольте, подчеркивающее пышный бюст артистки.

Фото: Настя Каменских в Баку (instagram.com/kamenskux)

Несколько фото Настя выложила на своей Instagram-страничке. Завершают образ босоножки на шпильке и заколки в тон наряда.

"Я обожаю жаркие вечера", - призналась исполнительница.

Фото: Настя Каменских в Баку (instagram.com/kamenskux)

Совместные фото украинских красоток вызвало бурную реакцию у поклонников, которые оставили множество восторженных отзывов, называя их лучшими и восхищаясь нарядами артисток.

Лучшие

Самая красивая

Красотки

Сладкие

Такие милахи

Красоточки!!!! Вы вчера так зажгли...уххххх

Дуже круте фото

Безумно красивые обожаю

Две красотки

Две принцессы

Класнючиеее

Красивые такие!

Самые горячие девчонки Украины

САМЫЫЫЕЕЕЕ КРАСИВЫЕЕЕЕЕ В МИРЕЕЕЕЕ, ОБОЖАЮ

Какие вы потрясающие

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, расслабленная Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку - певица примерила стильный комбинезон с анималистичным принтом.

Ранее Настя Каменских соблазнила утренним фото в нижнем белье. Певица сфотографировала свое утреннее отражение в зеркале. На снимке Настя позирует в белом белье, а также с зубной щеткой в руке.