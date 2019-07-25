Розслаблена Настя Каменських блиснула трендовим луком в Баку

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка вже в Баку, там же і Потап

Настя Каменських повідомила своїм прихильникам, що вже прибула в Баку. Зазначимо, що з 25 по 28 липня у столиці Азербайджану пройде міжнародний музичний фестиваль "Жара". Саме сьогодні ввечері, 25 липня, на сцені фестивалю виступить Каменських. Більш того, сьогодні також відбудеться виступ групи Потапа "MOZGI" та колективу "Время и Стекло".

Тим часом Настя активно готується до свого виступу. Співачка відвідала вранці концертну площадку, щоб перевірити звук. Також Каменських не забула показати шанувальникам і свій образ дня!

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Каменських опублікувала фото і відео, демонструючи свій стильний образ. Українські співачка позує в трендовому комбінезоні з анімалістичним принтом. Нагадаємо, що цього літа в гардеробі будь-якої модниці обов'язково має знайтися місце для комбінезона. Також не забуваємо, що анімалістичний принт – це супертренд 2019 року.

Більше того, свій образ Настя супроводила ще двома трендовими речами. Щоправда, минулих сезонів. Приміром, поясна сумка, а також масивні білі кросівки. Але ці речі так полюбилися модним блогерам, що перейшли і в цей сезон.

Образ Насті довершують дзеркальні сонцезахисні окуляри і наручний годинник. Так що Каменських на піку стилю. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

При цьому Настя зазначила, що саунд-чек відбувся об 11 ранку.

Стильна Настя Каменських в Баку (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось на наступному знімку Настя показала своє тренування в залі! Співачка зазначила, що це було кардіо-навантаження.

Настя показала "спортивне" селфі із залу. На знімку Настя трохи змокла.

Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських спокусила ранковим фото у спідній білизні. Співачка сфотографувала своє ранкове відображення в дзеркалі. На знімку Настя позує в білій білизні, а також із зубною щіткою в руці.

Примітно, що виконавиця супроводжувала свій пост корисною інформацією. Каменських детально розписала свій розпорядок дня.