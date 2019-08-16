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"Завжди хочу": томна Надія Мейхер зробила відверте зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 13:33
"Завжди хочу": томна Надія Мейхер зробила відверте зізнання
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Артистка знялася в фотосеті в лаконічній чорній сукні і туфлях-лодочках

Надія Мейхер останнім часом в своєму Instagram публікує фото, які супроводжує чуттєвими віршами, як власного виробництва, так і цитує відомих авторів минулого. Підписникам залишається гадати, які переживання захопили екс-"ВІА-Гру", однак сподіваються, що вони прекрасні, адже рядки в постах про надії і диво.

&quot;Завжди хочу&quot;: томна Надія Мейхер зробила відверте зізнання

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Знаешь, чего я хочу — всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души — и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. ЧУДА", - підписала Надія кадр цитатою відомої поетеси Марини Цвєтаєвої. І додала кілька хэштегов - #маринацветаева, #надіямейхер, #філософіяжиття, #натхнення.

&quot;Завжди хочу&quot;: томна Надія Мейхер зробила відверте зізнанняФото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Підписники оцінили жіночний образ співачки — лаконічну маленьку чорну сукню і черевички в тому ж кольорі, які підкреслили яскраву зовнішність Надії. В якості акценту образу виступає масивне кольє з жовтого металу.

  • Богиня!
  • Надія, ви прекрасні
  • Ідеальна зовсім!
  • Ви неймовірно ефектні
  • Красуня
  • Така Wonderfulьная
  • Яскрава, немає слів
  • Ось воно щастя
  • Муза
  • І в цих словах вся жінка...

Однак, не одними віршами підкорює своїх шанувальників Надія Мейхер, нещодавно вона вразила витонченим танецем на пуантах в балетному класі.

І звичайно, не обійтися в її постах Instagram без фото в нарядах з глибоким декольте.

Також Надія Мейхер привела в захват чуттєвим знімком у ванній.

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Новини України ВІА ГраНадія Мейхер
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