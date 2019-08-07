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"Вампірично чарівна": екс-"ВІА-Гра" звела з розуму глибиною декольте і потужною мотивацією

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 15:45
"Вампірично чарівна": екс-"ВІА-Гра" звела з розуму глибиною декольте і потужною мотивацією
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Артистка поміркуємо про щастя і умінні насолоджуватися їм

Екс-"ВІА-Гра", співачка, дизайнер і актриса Надія Мейхер – особистість багатогранна і талановита. Не встигла вона здивувати шанувальників своєю акторською майстерністю, як підкорила танцем на пуантах, а її шарм і чарівність кожен раз приводить фанів у захват так само, як і мудрі і мотивуючі висловлювання. Артистка із задоволенням ділиться зі своїми читачами думками і поглядами на життєві цінності, а також міркуваннями про вічне.

Надія опублікувала свіжий знімок, з якого вона променисто посміхається своїм шанувальникам. Окремо варто сказати про глибину декольте ефектної красуні – чорне плаття з оригінальним принтом і баскою на талії лише підкреслило її апетитні форми і пишні груди.

Під знімком зірка вирішила поговорити з підписниками про щастя і шляхи його досягнення. А також уміння насолоджуватися цим благодатним станом.

&quot;Вампірично чарівна&quot;: екс-&quot;ВІА-Гра&quot; звела з розуму глибиною декольте і потужною мотивацією

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Звичайно, відчуття щастя залежить виключно від нас, від нашого вміння бачити, відчувати, чути. Чути щастя — наша робота над собою, нашими страхами, болем, радістю. Щастя - це неодмінно наше терпіння, сила духу, уміння дочекатися його, не збавляючи обертів на шляху до цього стану, адже щастя, це енергія... І, безумовно, кожне відчуття себе в цьому стані необхідно запам'ятовувати усіма почуттями нюху... І, звичайно, пам'ятати, що подолання труднощів правильна їх трактування (а будь-які труднощі можна повернути на свою користь), зближують нас з ЩАСТЯМ, роблячи нас більш гармонійними", - пояснила Надія.

&quot;Вампірично чарівна&quot;: екс-&quot;ВІА-Гра&quot; звела з розуму глибиною декольте і потужною мотивацією

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка порадила не замислюватися про швидкоплинність щасливих моментів, а насолоджуватися ними.

"Не думайте про те, що воно скоро закінчиться, адже у вас все життя попереду, щоб ще неодноразово в чомусь новому або забутому старому відчути. Абсолютна ілюзія - це прагнення до ідеального, це і абсолютний провал, це крах. Таких людей завжди чекає розчарування, такі люди завжди втрачають можливість Бути ЩАСЛИВИМ. Люблю Вас! Будьте щасливі!" - закінчила вона надихаючий пост.

&quot;Вампірично чарівна&quot;: екс-&quot;ВІА-Гра&quot; звела з розуму глибиною декольте і потужною мотивацією

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Коментатори подякували Надії за її мудрі слова і вислови, а також не могли обійти увагою зовнішність своєї улюблениці, якю вони щиро захоплюються.

  • Яка ви ГАРНА!
  • Ай йай яй! Краса-то яка!
  • Просто красиво і елегантно
  • Красива жінка
  • Чарівна!
  • Така класна, яскрава! Ви молодець! Успіхів у творчості!
  • Як завжди чудова
  • Красуня
  • Чарівна світла дівчина
  • Природна яка!
  • Надя, саме Надя! Яка Ви красива, вампірично чарівна!
 

Скріншот коментарів

Раніше Надія Мейхер заворожила мережу танець на пуантах в балетному облягаючому комбінезоні.

Також Надія Мейхер привела в захват чуттєвим знімком у ванній.

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