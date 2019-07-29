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Мрія чоловіка: екс-"ВІА Гра" підірвала мережа чуттєвим фото у ванній

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.07.2019 - 19:56
Мрія чоловіка: екс-"ВІА Гра" підірвала мережа чуттєвим фото у ванній
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка позувала у вбранні з відвертим вирізом

Екс-"ВІА Гра", співачка, дизайнер, хореограф, поетеса, а з недавніх пір ще і актриса Надія Мейхер не перестає захоплювати шанувальників не тільки численними талантами, але і нев'янучою красою і вмінням виглядати сексуально і ефектно. Чуттєва зірка із задоволенням бере участь у фотосесіях, знімаємося для власного бренду і ділитися новими знімками з підписниками в мережі. На instagram –сторінці вона показала пікантне фото у ванній, засвітивши значне декольте.

Надія позує у ванній, одягнена в атласну сукню темно-оливкового кольору по фігурі на тонких бретелях з глибоким декольте. З прикрас – масивні, але елегантні сережки з камінням, пара каблучок на руках. В макіяжі - акцент зроблений на очі.

"Тільки гра..." - залишила артистка інтригуючий підпис до зображення.

Мрія чоловіка: екс-&quot;ВІА Гра&quot; підірвала мережа чуттєвим фото у ванній

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники прийшли в захват такої ефектної картини і закидали зірку щирими компліментами.

"Яка гарна, ульот!", "Жіночна", "Ви просто чарівна!", "Розкішна діва!", "Надія, ви для мене як друга Мерлін Монро. Секси!", "Шикарна!", "Ви сама досконалість", "Надюша, ви прекрасні, як завжди", "Ось вона, Жінка", "Справжня українська красуня, "Ви мрія будь-якого чоловіка. Божественна! Що всередині,що ззовні у вас все прекрасно! Надія В чому ж головний ваш Секрет?" - цікавилися шанувальники.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надія Мейхер захопила мережу витонченим танком на пуантах. Вона показала, як займається в балетному залі.

До речі, Надія Мейхер і Юрій Горбунов показали спільне кумедне відео з вокзалу, зняте в перервах між роботою над серіалом "Великі Вуйки", де вони з'являться в ролі закоханих.

"Така собі парочка": Юрій Горбунов засвітився в обіймах екс-"ВІА Гри" Відірви і викинь: Надія Мейхер здивувала історією з бурхливої юності (фото)
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