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Екс-"ВІА Гра" в облягаючому комбінезоні вразила танцем на пуантах

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 19:56
Екс-"ВІА Гра" в облягаючому комбінезоні вразила танцем на пуантах
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Надія Мейхер показала свої заняття балетом

Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер з легкістю освоює нові професії – вона займається дизайном одягу і заснувала власний бренд, дебютувала в кіно і закінчує роботу над зйомками в українському комедійному серіалі "Виликі Вуйки", вчить французьку мову, а також танцює, причому професійно. Так, на відео в Instagram Надія показала, як крутиться на пуантах.

Артистка одягнена в облягаюче чорне трико для занять хореографією. Вона знімає себе в дзеркалі і попутно робить па на камеру і променисто посміхається. Руху зірці даються так легко і невимушено, що здається, ніби вона танцювала в балеті все життя!

"З корабля на бал". Повернувшись з гастролей, і знаючи, як приободряет спорт, прямо туди попрямувала. Шлю вам мотиваційний поцілунок", - підписала вона ролик.

"Як це можливо так ходити? Ви Прекрасні!" – поцікавилася одна з підписниць Надії. "Ви дивилися, що витворяють проф. балерини?! Моє деренчання це так, "ясельна група". Але все одно grand merci", - зніяковіла співачка.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; в облягаючому комбінезоні вразила танцем на пуантах

Скріншот коментарів

Відео вразило шанувальників настільки, що вони не могли залишити Надію без заслужених компліментів. Фани захоплювалися красою і грацією зірки, а також тим, як майстерно вона танцює.

"Яка розумниця!", "Як же ви прекрасні", "Яка красуня вишукана і ніжна", "От молодець!", "Яка красуня і розумниця", "Завжди дуже любила вас, у гуртіі дивилася тільки на вас. А тут просто немає слів! Яка грація! Який грандіозний працю", "Класна", "Круто", "Фігура клас", "Браво! Як ви вмієте!" - писали коментатори.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надія Мейхер і Юрій Горбунов повеселили мережу кумедним відео з вокзалу.

Раніше Надія Мейхер заінтригувала мережу знімком у фаті і зробила чесне зізнання.

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