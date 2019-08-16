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"Всегда хочу": томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 13:33
"Всегда хочу": томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Артистка снялась в фотосете в лаконичном черном платье и туфлях-лодочках

Надежда Мейхер в последнее время в своем Instagram публикует фото, которые сопровождает чувственными стихами, как собственного сочинения, так и цитирует известных авторов прошлого. Подписчикам остается гадать, какие переживания захватили экс-"ВИА-Гру", однако наедются, что они прекрасны, ведь строки в постах о надеждах и чуде.

&quot;Всегда хочу&quot;: томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Знаешь, чего я хочу — всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души — и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. ЧУДА", - подписала Надежда кадр цитатой известной поэтессы Марины Цветаевой. И добавила несколько хэштегов - #маринацветаева, #надеждамейхер, #философияжизни, #вдохновение.

&quot;Всегда хочу&quot;: томная Надежда Мейхер сделала откровенное признаниеФото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики оценили женственный образ певицы — лаконичное маленькое черное платье и лодочки в том же цвете, которые подчеркнули яркую внешность Надежды. В качестве акцента образа выступает массивное колье из желтого металла.

  • Богиня!
  • Надежда, вы прекрасны
  • Идеальная совсем!
  • Вы невероятно эффектная
  • Красавица
  • Такая Wonderfulьная
  • Яскрава, немає слiв
  • Вот оно счастье
  • Муза
  • И в этих словах вся женщина…

Однако, не одними стихами покоряет своих почитателей Надежда Мейхер, недавно она впечатлила изящным танцем на пуантах в балетном классе.

И конечно, что не обойтись в ее постах Instagram без фото в нарядах с глубоким декольте.

Также Надежда Мейхер привела в восторг чувственным снимком в ванной.

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Новости Украины ВИА ГраНадежда Мейхер
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