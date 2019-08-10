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Чиста спокуса: екс-"ВІА Гра" в мереживному топі підкорює чуттєвою поезією

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.08.2019 - 19:34
Чиста спокуса: екс-"ВІА Гра" в мереживному топі підкорює чуттєвою поезією
Фото:

Надія Мейхер полонила шанувальників своїми проникливими і чуттєвими віршами

Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер не перестає радувати шанувальників не тільки творчими успіхами і своєю красою, але і захоплює фанатів своїм творчим потенціалом. На цей раз Надя опублікувала у соцмережі свої вірші. За словами артистки, своїй поезії вона не дає назви, через те, що їй цікаво те, що читач додумає.

Проникливий вірш з'явився в офіційному Instagram-акаунті Мейхер. Також Надія зазначила, що він написаний в 2009 році.

"Когда умолкнут шаги праздных удовольствий,
Я не уверена, что буду отмаливать грехи.
Взяв на вооружение высокую ноту, следую за ней.
Белым покрывалом укрою вчерашние мысли,
Проскользнув мимо потех житейских...
Частицами живого, касаясь земли,
Слышу еле уловимые звуки
Стонущей страны дураков.
Призывая улыбаться страху,
Забираю с собой самых отважных,
Обещая остаться в поле зрения.
Быть толчком к разрушению слабости и невежества,
Восстанавливая триединство всего живого".

Чиста спокуса: екс-&quot;ВІА Гра&quot; в мереживному топі підкорює чуттєвою поезією

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Але одними віршами Надія не обмежилася, також вона опублікувала своє пристрасне фото в білому мереживному топі. Знімок викликав масу компліментів у шанувальників артистки, вони захоплюються її красою і чуттєвістю.

  • Правду кажуть!! Українські дівчата найкрасивіші в Світі! І Ви, Надя, цьому яскравий приклад.
  • Ви чудова жінка.
  • Надя, Ваші вірші - це світло і вогонь виходить з Вашої душі. Може, тому у них і немає назви.

Чиста спокуса: екс-&quot;ВІА Гра&quot; в мереживному топі підкорює чуттєвою поезією

Чиста спокуса: екс-&quot;ВІА Гра&quot; в мереживному топі підкорює чуттєвою поезією

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Як ми раніше писали, Надія Мейхер зарядила шанувальників потужною мотивацією і показала екстремальне декольте.

Читайте також, як Надія Мейхер вразила шанувальників витонченим танком на пуантах в балетному класі.

 

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