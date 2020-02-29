"Ваша любов це так красиво": Надя Дорофєєва зачарувала милим фото з чоловіком

Надя Дорофєєва - відома модниця і регулярно демонструє трендові образи і стильні вбрання. Так, днями солістка групи “Время и Стекло” підкорила шанувальників трендовим луком на весну-2020, створеним з речей її власної модної колекції. Її чоловік Володимир Дантес підтримує кохану у всіх починаннях і іноді відвідує на роботі - так, співачка поділилася милим фото з чоловіком, зробленим в її шоу-румі.

На знімку, зробленому у відображенні дзеркала, Надя позує в стильному платті-піджаку світло-коричневого кольору. Володимир стоїть за спиною красуні дружини, при цьому він ніжно зарився обличчям у її волосся.

"Шо ти там унюхав?)" - жартівливо підписала чарівний кадр Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

За кілька годин знімок набрав понад 88 тисяч лайків і багато зворушених коментарів. Користувачі мережі милуються їх чудовою парою і таким ніжним проявом любові.

Господи, помираю від передозу милоты

така романтична фотка, а яка романтична підпис під нею

ваша любов це так красиво

Любов і запах парфумів))) Спробуй)))

Вчорашню ніч

Люблю до божевілля)

Ви такі красивие я вас обажаю

Зайцыыы

Запах коханої Дружини))

Які красиві, не можу перестати милуватися вами

Побільше б таких спільних милих фоток і все, життя вдалося

просто ідеальна пара

То шо треба, то й було чути!

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах.