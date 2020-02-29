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"Ваша любов це так красиво": Надя Дорофєєва зачарувала милим фото з чоловіком

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Володимир Дантес ніжно зарився обличчям у волосся дружини

Надя Дорофєєва - відома модниця і регулярно демонструє трендові образи і стильні вбрання. Так, днями солістка групи “Время и Стекло” підкорила шанувальників трендовим луком на весну-2020, створеним з речей її власної модної колекції. Її чоловік Володимир Дантес підтримує кохану у всіх починаннях і іноді відвідує на роботі - так, співачка поділилася милим фото з чоловіком, зробленим в її шоу-румі.

На знімку, зробленому у відображенні дзеркала, Надя позує в стильному платті-піджаку світло-коричневого кольору. Володимир стоїть за спиною красуні дружини, при цьому він ніжно зарився обличчям у її волосся.

"Шо ти там унюхав?)" - жартівливо підписала чарівний кадр Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

За кілька годин знімок набрав понад 88 тисяч лайків і багато зворушених коментарів. Користувачі мережі милуються їх чудовою парою і таким ніжним проявом любові.

  • Господи, помираю від передозу милоты
  • така романтична фотка, а яка романтична підпис під нею
  • ваша любов це так красиво
  • Любов і запах парфумів))) Спробуй)))
  • Вчорашню ніч
  • Люблю до божевілля)
  • Ви такі красивие я вас обажаю
  • Зайцыыы
  • Запах коханої Дружини))
  • Які красиві, не можу перестати милуватися вами
  • Побільше б таких спільних милих фоток і все, життя вдалося
  • просто ідеальна пара
  • То шо треба, то й було чути!

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах.

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