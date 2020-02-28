ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Надя Дорофєєва в кокетливому топі на одне плече підкорила трендовим луком на весну-2020

Lite » Мода 28.02.2020 - 13:57
Надя Дорофєєва в кокетливому топі на одне плече підкорила трендовим луком на весну-2020
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва, як зазвичай, на піку стилю

Надя Дорофєєва - визнана модниця українського шоу-бізнесу. Солістка групи "Время и Стекло" однією з перших тестує нові тренди і б'юті-новинки. А також і сама не проти експериментувати, задаючи "модні челленджи". Днями українська співачка показала черговий стильний образ на весну 2020. До якого однозначно слід придивитися.

Це на сцені або в кліпах Дорофєєва з'являється в яскравих нарядах - екстремально облягаючих сукнях або ультра коротких спідницях. А от у повсякденному житті Надя вибирає спортивний кежуал. Також Дорофєєва - велика фанатка стилю спорт-шик. Зазначимо, що стиль спорт-шик - тренд весни-літа 2020 у підсумку Українського тижня моди SS-2020.

Надя Дорофєєва в кокетливому топі на одне плече підкорила трендовим луком на весну-2020

Новий образ Наді Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Новий образ співачки також відповідає її уподобанням. На своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала фото, на якому позує в стильному образі в блакитних тонах. На Наді - зручні штани небесного відтінку з завищеною талією. Замість ремінця - мотузка. У центрі уваги також об'ємна пухова куртка синього кольору. Талію підкреслює білосніжний топ, кокетливо приспущений з одного плеча. На ніжках - зручні білі кеди. З аксесуарів - золота підвіска і сонцезахисні окуляри.

"Новий день", - лаконічно підписала фото солістка "Время и Стекло". Надя лише уточнила, що речі - від її модного бренду.

До речі, незважаючи на ідеальну фігуру довгонога красуня часто вважає за краще ховати її під об'ємними оверсайз-речами.

Раніше Дорофєєва неодноразово показувала об'ємні луки на кожен день. І раз за разом під подібними фото шанувальники припускають, що Надя вагітна.

Надя Дорофєєва в кокетливому топі на одне плече підкорила трендовим луком на весну-2020

Надя Дорофєєва в кокетливому топі на одне плече підкорила трендовим луком на весну-2020

Надя Дорофєєва в кокетливому топі на одне плече підкорила трендовим луком на весну-2020

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах.

Маша Єфросиніна вразила стрункими ніжками і витонченою фігурою в ефектному вбранні Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках
Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стеклообраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся