Просто шик: Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Надя Дорофєєва з дуету "Время и Стекло" після романтичного усамітненого відпочинку з чоловіком Володимиром Дантесом в Домінікані і невеликих канікул в Європі повернулася до насичених трудових буднів. Нещодавно дівчина показала шанувальникам, як починає свій день, поділившись забавним ранковим відеороликом. А на свіжих кадрах в своєму Instagram артистка вкотре вразила своєю просто-таки ідеальною фігурою!

Надя позувала в дещо несподіваному вбранні - боксерських шортах і короткому чорному топі, поверх якого вдягла подовжений піджак. Свій ефектний лук виконавиця доповнила масивним спортивним взуттям на платформі.

Крім того, зірка зробила гарну укладку і нанесла яскравий макіяж. А ракурс знімків робить її довгі стрункі ніжки просто-таки нескінченними!

"В бій", - лаконічно прокоментувала фото Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери співачки залишилися в захваті від такого образу дівчини і засипали її компліментами.

Надюша, ти дуже красива

Красуня

Зірка

Ти найкраща в світі красоточка!!!!

Красуня)))

Просто Богиня )

Образ просто Гармата!

Класний стиль

Так ви кращі

Неймовірно красива

Боже,яка ти стильна

Оаоаоаоа, ну ти просто шик

So sexy baby

найкраща

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва змінила імідж і стала схожа на Біллі Айлиш. Співачка показала нову стрижку і фарбування в більш глибокий і насичений колір.