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Просто шик: Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.02.2020 - 12:03
Просто шик: Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка захопила стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Надя Дорофєєва з дуету "Время и Стекло" після романтичного усамітненого відпочинку з чоловіком Володимиром Дантесом в Домінікані і невеликих канікул в Європі повернулася до насичених трудових буднів. Нещодавно дівчина показала шанувальникам, як починає свій день, поділившись забавним ранковим відеороликом. А на свіжих кадрах в своєму Instagram артистка вкотре вразила своєю просто-таки ідеальною фігурою!

Надя позувала в дещо несподіваному вбранні - боксерських шортах і короткому чорному топі, поверх якого вдягла подовжений піджак. Свій ефектний лук виконавиця доповнила масивним спортивним взуттям на платформі.

Крім того, зірка зробила гарну укладку і нанесла яскравий макіяж. А ракурс знімків робить її довгі стрункі ніжки просто-таки нескінченними!

Просто шик: Надя Дорофєєва блиснула &quot;нескінченними&quot; ногами в боксерських шортах

"В бій", - лаконічно прокоментувала фото Дорофєєва.

Просто шик: Надя Дорофєєва блиснула &quot;нескінченними&quot; ногами в боксерських шортах

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери співачки залишилися в захваті від такого образу дівчини і засипали її компліментами.

  • Надюша, ти дуже красива
  • Красуня
  • Зірка
  • Ти найкраща в світі красоточка!!!!
  • Красуня)))
  • Просто Богиня )
  • Образ просто Гармата!
  • Класний стиль
  • Так ви кращі
  • Неймовірно красива
  • Боже,яка ти стильна
  • Оаоаоаоа, ну ти просто шик
  • So sexy baby
  • найкраща

Просто шик: Надя Дорофєєва блиснула &quot;нескінченними&quot; ногами в боксерських шортах

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва змінила імідж і стала схожа на Біллі Айлиш. Співачка показала нову стрижку і фарбування в більш глибокий і насичений колір.

Така мила: Надя Дорофєєва показала, як починає свій день (відео) У короткій сукні-піджаку: Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом
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