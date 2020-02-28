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Дантес цілувався з іншою на очах Дорофєєвої на зйомках "Ліги сміху 6" (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 15:33
Дантес цілувався з іншою на очах Дорофєєвої на зйомках "Ліги сміху 6" (фото)
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: 1+1)

У Києві відбулися зйомки першого етапу Шостого сезону «Ліги сміху»

Днями в столиці пройшли записи перших ігор остого сезону «Ліги сміху». У них брали участь 14 команд зі своїми тренерами. Як склалися тандеми в цьому році, телеглядачі зможуть дізнатися вже 6 березня, о 20:15 - саме в цей день відбудеться грандіозний ефір на «1+1» гала-концерту фестивалю «Ліги сміху». В цей п'ятничний, передсвятковий вечір покажуть відразу дві частини гри, після якої і стане відомо, з якими командами зіркові тренери будуть штурмувати Шостий сезон і боротися за Чемпіонський титул.

Нагадаємо, головне нововведення цього сезону - це поява в суддівських кріслах нових тренерів. А саме - Наталі Могилевської та Володимира Дантеса. Крім того, в проект після річної перерви повернулася і Надя Дорофеєва. Компанію їм склали тренери минулих сезонів - Станіслав Боклан, Юрій Ткач, Ігор Ласточкін і Гарік Бірча.

На зйомках, які відбулися на цьому тижні, зіркові тренери вже встигли продемонструвати свій акторський потенціал і здивувати майстерністю перевтілення. Так, дебютантка цього сезону Наталя Могилевська вже своїм першим виходом на сцену викликала фурор, з'явившись перед глядачами в образі агресивної гангстерши з африканською завивкою і збільшеними сідницями.

Дантес цілувався з іншою на очах Дорофєєвої на зйомках &quot;Ліги сміху 6&quot; (фото)

Наталя Могилевська в несподіваному образі

Шоумен Юрій Ткач вирішив здивувати публіку ще більше - і в одній з мініатюр постібався над відомою екоактівісткой Гретою Тунберг, примірявши на себе перуку з косичками. А його колега по команді «Дніпро» Ігор Ласточкін вирішив здивувати свого друга і в рамках виступу з однією зі своїх команд подарував йому цілу ванну поп-корну! В шоці були всі, особливо народний артист Станіслав Боклан. Правда, йому теж дісталося - під час гри один з учасників його команди спочатку бризнув йому в обличчя водою, а потім почав її з нього ж пити. А ось Гарік Бірча прямо під час виступу зробить несподіване зізнання - виявляється, актор ситкомов знайшов собі нову пасію, і нею стала одна з актрис «Ліги сміху»!

Що стосується зоряного сімейства, яке в цьому проекті буде змагатися один з одним в складах різних команд, дивувати вони будуть дійсно по-дорослому. Що говорити, якщо Дантес зацілує одну з дівчат прямо на очах своєї дружини Наді Дорофєєвої.

Дантес цілувався з іншою на очах Дорофєєвої на зйомках &quot;Ліги сміху 6&quot; (фото)

Поцілунок Дантеса з іншою

Дантес цілувався з іншою на очах Дорофєєвої на зйомках &quot;Ліги сміху 6&quot; (фото)

Надя Дорофєєва

Нагадаємо, фішкою нового сезону «Ліги сміху» - спільного проекту студій «Квартал 95» і Drive Production - стане поява команди-джокера. Це буде сюрприз в першу чергу для глядачів. У кожній з ігор склад команди буде повністю змінюватися. Хто з тренерів ризикне і візьме собі в підопічні таку «темну конячку», дізнаємося вже після ефіру Гала-концерту фестивалю «Ліги сміху» 6 березня, о 20:15 на каналі «1+1».

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах.

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