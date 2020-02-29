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"Ваша любовь это так красиво": Надя Дорофеева очаровала милым фото с мужем

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Владимир Дантес нежно зарылся лицом в волосы жены

Надя Дорофеева - известная модница и регулярно демонстрирует трендовые образы и стильные наряды. Так, на днях солистка группы “Время и Стекло” покорила поклонников трендовым луком на весну-2020, созданным из вещей ее собственной модной коллекции. Ее муж Владимир Дантес поддерживает любимую во всех начинаниях и иногда навещает на работе - так, певица поделилась милым фото с супругом, сделанным в ее шоу-руме.

На снимке, сделанном в отражении зеркала, Надя позирует в стильном платье-пиджаке светло-коричневого цвета. Владимир стоит за спиной красотки жены, при этом он нежно зарылся лицом в ее волосы.

"Шо ты там унюхал?)" - шутливо подписала очаровательный кадр Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

За пару часов снимок набрал более 88 тысяч лайков и множество умиленных комментариев. Пользователи сети любуются их прекрасной парой и таким нежным проявлением любви.

  • Господи, помираю от передоза милоты
  • такая романтичная фотка, а какая романтичная подпись под ней
  • ваша любовь это так красиво
  • Любовь и запах духов))) Поди)))
  • Вчерашнюю ночь
  • Люблю до безумия)
  • Ви такие красивие я вас обажаю
  • Зайцыыы
  • Запах любимой Жены))
  • Какие красивые, не могу перестать вами любоваться
  • Побольше бы таких совместных милых фоток и всё, жизнь удалась
  • просто идеальная пара
  • То шо надо, то и унюхал!

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах.

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