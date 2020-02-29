"Ваша любовь это так красиво": Надя Дорофеева очаровала милым фото с мужем

Надя Дорофеева - известная модница и регулярно демонстрирует трендовые образы и стильные наряды. Так, на днях солистка группы “Время и Стекло” покорила поклонников трендовым луком на весну-2020, созданным из вещей ее собственной модной коллекции. Ее муж Владимир Дантес поддерживает любимую во всех начинаниях и иногда навещает на работе - так, певица поделилась милым фото с супругом, сделанным в ее шоу-руме.

На снимке, сделанном в отражении зеркала, Надя позирует в стильном платье-пиджаке светло-коричневого цвета. Владимир стоит за спиной красотки жены, при этом он нежно зарылся лицом в ее волосы.

"Шо ты там унюхал?)" - шутливо подписала очаровательный кадр Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

За пару часов снимок набрал более 88 тысяч лайков и множество умиленных комментариев. Пользователи сети любуются их прекрасной парой и таким нежным проявлением любви.

Господи, помираю от передоза милоты

такая романтичная фотка, а какая романтичная подпись под ней

ваша любовь это так красиво

Любовь и запах духов))) Поди)))

Вчерашнюю ночь

Люблю до безумия)

Ви такие красивие я вас обажаю

Зайцыыы

Запах любимой Жены))

Какие красивые, не могу перестать вами любоваться

Побольше бы таких совместных милых фоток и всё, жизнь удалась

просто идеальная пара

То шо надо, то и унюхал!

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах.