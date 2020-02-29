"Ваша любовь это так красиво": Надя Дорофеева очаровала милым фото с мужем

Владимир Дантес нежно зарылся лицом в волосы жены
Надя Дорофеева - известная модница и регулярно демонстрирует трендовые образы и стильные наряды. Так, на днях солистка группы “Время и Стекло” покорила поклонников трендовым луком на весну-2020, созданным из вещей ее собственной модной коллекции. Ее муж Владимир Дантес поддерживает любимую во всех начинаниях и иногда навещает на работе - так, певица поделилась милым фото с супругом, сделанным в ее шоу-руме.
На снимке, сделанном в отражении зеркала, Надя позирует в стильном платье-пиджаке светло-коричневого цвета. Владимир стоит за спиной красотки жены, при этом он нежно зарылся лицом в ее волосы.
"Шо ты там унюхал?)" - шутливо подписала очаровательный кадр Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)
За пару часов снимок набрал более 88 тысяч лайков и множество умиленных комментариев. Пользователи сети любуются их прекрасной парой и таким нежным проявлением любви.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах.