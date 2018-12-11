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"У кожного свої ікони": Потап "потримався за груди Тіни Кароль

Lite » Зірки 11.12.2018 - 12:51
"У кожного свої ікони": Потап "потримався за груди Тіни Кароль
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Фани відзначили, що це дуже сміливий вчинок

Відомий український артист, продюсер і шоумен Потап, який став першим тренером вокального проекту " Голос країни 9, розбурхав мережу забавним знімком з Тіною Кароль. Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На знімку продюсер "тримається" за груди співачки на її плакаті, що висить на стіні.

&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Тільки не треба писати , що це не пристойно, у кожного свої ікони і своя релігія", - підписав кадр Потап.

&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль

Скріншот поста (Instagram.com/realpotap)

За три години фото набрало понад 30 тисяч "лайків" та безліч коментарів.

"Тебе Настя ще не вигнала?", "Ех, чоловіки, чоловіки", "Чекаємо таке фото від Тіни, тільки з твоїм портретом", "Давай пожмакай як слід", "Правильно, що не приховуєте своїх почуттів", "А фоткає Тіна напевно", "Від старий розпусник", "Так тримати Льоша правильно)))", "Тіна пристрасна жінка", - пишуть підписники.

&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль

&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль

&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль&quot;У кожного свої ікони&quot;: Потап &quot;потримався за груди Тіни Кароль

Скріншот коментарів (Instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно перемогла в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" за версією "М1 Music Awards", прокоментувала відео про новий сезон шоу "Голос країни". В забавному ролику відомий артист, продюсер і шоумен Потап у спортзалі "співає" пісню Тіни "Здатися ти завжди встигнеш".

Ми також повідомляли, що Тіна Кароль, яка нещодавно захопила публіку свої кліпом на нову пісню, поділилася думками, що думає про опальних виконавиць Світлану Лободу та Ані Лорак. Артистка вважає, що незважаючи на те, що ці співачки "вигнані" з України, вони мають приголомшливий успіх. Також Тіна не береться судити, так як не має на це право.

Відео: РБК-Україна

Оприлюднено ім'я наступного тренера Голосу країни 9 "Отвєтка": Тіна Кароль про "пісню" Потапа у новому сезоні Голос країни 9
Новини України Тіна КарольПотапГолос країни 9
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