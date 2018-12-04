"Ответка": Тина Кароль о "песне" Потапа в новым сезоне Голос країни 9

Видео: Потап готов к борьбе в новом сезоне "Голоса страны" (youtube.com/Голос країни)

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно победила в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" по версии "М1 Music Awards", прокомментировала видео о новом сезоне шоу "Голос країни". Об этом артистка во вторник, 4 декабря, написала на своей странице в Instagram.

Напомним, что в забавном ролике известный артист, продюсер и шоумен Потап, ставший первым тренером вокального проекта Голос країни 9, в спортзале "поет" песню Тины "Сдаться ты всегда успеешь".

После публикации "трейлера" Голоса країни 9 с Потапом пользователи соцсети в комментах высказывали предположения, что Тина Кароль скоро даст артисту "ответку". Также многие ожидают участие певицы в шоу:

"Ждем видеоответку от Тины "стиль собачки"";

"Круто, это невероятно круто, узнать бы еще, будет ли Тиночка﻿";

"Ждем Тину на голосе";﻿

"Тина и Потап, это уже классика! Надеюсь, что они оба будут тренерами. Ну и Джамалу хотелось бы увидеть"...

Скриншот комментариев youtube.com/Голос країни

Фото: скриншот instagram.com/tinakarol_fantina

И вот Тина Кароль отреагировала на "перепевание" Потапа:

"Потап готов к борьбе в новом сезоне "Голоса країни"... с песнями Тины Кароль!". - подписала ролик певица.

Скриншот instagram.com/tinakarol_fantina

В комментарии к посту артистки подписчик выразил надежду, что в Голосе країни 9 также примет участие и сама Тина:

"Надеюсь, Тина тоже будет"...

Скриншот instagram.com/tinakarol_fantina

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

Как сообщалось ранее, Тина Кароль заинтриговала поклонников текстом новой песни.

Перед этим Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа.

Напомним, Кароль ранее рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе и отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

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Видео: РБК-Украина