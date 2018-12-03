Названо имя первого тренера девятого сезона Голосу країни

Видео: Потап готов к борьбе в новом сезоне "Голоса страны" (youtube.com/Голос країни)

Стало известно имя первого тренера вокального проекта Голос країни 9, премьера которого скоро состоится на телеканале "1+1". Им стал Потап - успешный продюсер, шоумен и многогранный артист, который сидел в судейском кресле шоу уже четыре раза.

Он рассказал, какие голоса хотел бы заполучить к себе в команду.

"За несколько сезонов тренерства в "Голосі країни", я понял, что этот проект не только о голосах и тембрах, но и о людях и их судьбах. Ключиком к моему повороту в кресле этого сезона станет исполнение, которое не обязательно должно быть профессиональным. Буду рад видеть в своей команде таланты из народа, ведь я и сам 10 лет назад был на их месте. В этом сезоне будет потрясающий тренерский состав. Поэтому я настроен на то, что пока все судьи будут ярко себя проявлять, команда Потапа будет выигрывать!" - прокомментировал Потап.

Фото: Потап (пресс-служба 1+1)

В промо-ролике проекта он показал свою подготовку к новому сезону в тренажерном зале. Артист заинтриговал телезрителей не только сюжетом, в котором он подкачивает свои формы, но и песней Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь", которую он напевал во время тренировки. Кто следующий из известных украинских звезд сядет в тренерское кресло проекта, станет известно уже в ближайшее время.

Фото: Потап (пресс-служба 1+1)

Напомним, победителем "Голосу країни-8" стала подопечная Сергея Бабкина Алена Луценко. Недавно артистка выпустила свой первый клип на песню "Над Україною". Над съемками клипа работали две съемочные группы, а экранизировать дебютную работу Алены Луценко взялся молодой и талантливый режиссер Александр Махач.

Мі также писали о том, что известная украинская исполнительница Ани Лорак, судья шоу "Голос Країни", активно гастролирующая в России, считает, что она причастна к популярности Никиты Алексеева (Alekseev) и группы KAZKA.

Кстати, Потап удивил блестящим нарядом на красной дорожке премии M1 Musiс Awards 2018.

Видео: РБК-Украина