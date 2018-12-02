"М1 Music Awards": Тина Кароль прокомментировала свою особую награду

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица поделилась эмоциями в своем микроблоге

Тина Кароль, которая победила в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" по версии "М1 Music Awards", прокомментировала на своей странице в Instagram свою особую награду.

33-летняя артистка не сдерживая эмоций поблагодарила всех причастных.

"Счастлива получить награду "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" от М1, что не только почетно, но и очень ответственно.Я благодарна каналу, всем коллегам, своей команде, мы творим музыкальную историю вместе сейчас!" - написала в соцсети Кароль.

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Отметим, что поклонники Тины также удостоились награды на премии "М1 Music Awards". Именно их отметили, как лучший фан-клуб года.

Интересно, что в этом году Тина Кароль выступила музыкальным продюсером премии.

Как сообщалось ранее, Джамала восхитила стильным образом на красной дорожке "М1 Music Awards".

Также мы публиковали фото звезд, удививших своими нарядами на "M1 Music Awards 2018".

К слову, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Видео: РБК-Украина