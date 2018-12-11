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"У каждого свои иконы": Потап "подержался" за грудь Тины Кароль

Lite » Звезды 11.12.2018 - 12:51
"У каждого свои иконы": Потап "подержался" за грудь Тины Кароль
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Фаны отметили, что это весьма смелый поступок

Известный украинский артист, продюсер и шоумен Потап, ставший первым тренером вокального проекта Голос країни 9, взбудоражил сеть забавным снимком с Тиной Кароль. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке продюсер "держится" за грудь певицы на ее плакате, что висит на стене.

&quot;У каждого свои иконы&quot;: Потап &quot;подержался&quot; за грудь Тины Кароль

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Только не нужно писать , что это не прилично, у каждого свои иконы и своя религия", - подписал кадр Потап.

&quot;У каждого свои иконы&quot;: Потап &quot;подержался&quot; за грудь Тины Кароль

Скриншот поста (Instagram.com/realpotap)

За три часа фото набрало более 30 тысяч лайков и множество комментариев.

"Тебя Настя еще не выгнала?", "Эх, мужчины, мужчины", "Ждем такое фото от Тины, только с твоим портретом", "Давай пожмакай как следует", "Правильно, что не скрываете своих чувств", "А фоткает Тина наверно", "От старый развратник", "Так держать Лёша правильно)))", "Тина страстная женщина", - пишут подписчики.

&quot;У каждого свои иконы&quot;: Потап &quot;подержался&quot; за грудь Тины Кароль

&quot;У каждого свои иконы&quot;: Потап &quot;подержался&quot; за грудь Тины Кароль

&quot;У каждого свои иконы&quot;: Потап &quot;подержался&quot; за грудь Тины Кароль

Скриншот комментариев (Instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно победила в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" по версии "М1 Music Awards", прокомментировала видео о новом сезоне шоу "Голос країни". В забавном ролике известный артист, продюсер и шоумен Потап в спортзале "поет" песню Тины "Сдаться ты всегда успеешь".

Мы также сообщали, что Тина Кароль, которая недавно восхитила публику свои клипом на новую песню, поделилась мыслями, что думает об опальных исполнительницах Светлане Лободе и Ани Лорак. Артистка считает, что несмотря на то, что эти певицы "изгнаны" из Украины, они имеют ошеломительный успех. Также Тина не берется их судить, так как не имеет на это право. 

Видео: РБК-Украина

Обнародовано имя следующего тренера Голосу країни 9 "Ответка": Тина Кароль о "песне" Потапа в новым сезоне Голос країни 9
Новости Украины Тина КарольПотапГолос країни 9
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