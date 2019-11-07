Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою

Мама з донькою побували на танцювальному шоу
Зірка "Квартал 95" і учасниця Танців з зірками 2019 Олена Кравець - мама трьох дітей, при цьому старша дочка Маша вже навіть живе окремо, незважаючи на те, що їй всього 16 років. Дівчина пробує себе в ролі моделі - знімається в брендових фотосесіях і навіть кліпах і публікує стильні образи у своєму блозі. Днями зіркова мама з донькою вчинили рідкісний спільний вихід у світ.
Олена і Маша побували на танцювальному шоу балету "Форсайт" і актриса поділилася ефектними спільними фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчата вибрали для культурного вечора стильні образи і виглядають ну просто як подружки!
Так, Кравець-старша вибрала коричневі штани і светр кавового кольору, підкресливши талію поясом. Сумочка через плече і трендова кепка доповнили її ефектний лук. Маша ж була в джинсах і сірому піджаку в клітинку, а на поясі у дівчини красувалася сумка-бананка в тон.
Фото: Олена Кравець з донькою (instagram.com/lennykravets)
Олена позувала як окремо, так і разом з донькою і виглядає дуже щасливою.
"А можна ніяк не підписувати?)" - прокомментровала зірка.
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)
Фолловери поспішили залишити свої відгуки, обсипаючи стильну парочку компліментами і відзначаючи їх неймовірну схожість і красу.
Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)
Нагадаємо, Олена Кравець розповіла про танці з Юрієм Ткачем в рамках ефіру Танці з зірками 2019.
Раніше дочка Олени Кравець Маша показала трендовий осінній образ.