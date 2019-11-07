Стильные и очень красивые: счастливая Елена Кравец вышла в свет с дочерью

Звезда "Квартал 95" и участница Танцев со звездами 2019 Елена Кравец - мама троих детей, при этом старшая дочь Маша уже даже живет отдельно, несмотря на то, что ей всего 16 лет. Девушка пробует себя в роли модели - снимается в брендовых фотосессиях и даже клипах и публикует стильные образы в своем блоге. На днях звездная мама с дочкой совершили редкий совместный выход в свет.

Елена и Маша побывали на танцевальном шоу балета "Форсайт" и актриса поделилась эффектными совместными фото на своей странице в Instagram. Девушки выбрали для культурного вечера стильные образы и выглядят ну просто как подружки!

Так, Кравец-старшая выбрала коричневые брюки и свитер кофейного цвета, подчеркнув талию поясом. Сумочка через плечо и трендовая кепка дополнили ее эффектный лук. Маша же была в джинсах и сером пиджаке в клеточку, а на поясе у девушки красовалась сумка-бананка в тон.

Фото: Елена Кравец с дочкой (instagram.com/lennykravets)

Елена позировала как отдельно, так и вместе с дочкой и выглядит очень счастливой.

"А можно никак не подписывать?)" - прокомментровала звезда.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы, осыпая стильную парочку комплиментами и отмечая их невероятное сходство и красоту.

Ви для мене приклад як потрібно розвиватися, в різних сторонах, ви молодці, удачі вам, ви обше всі круті з 95 кварталу, але ви самі красиві і витончені.

Стильные и очень красивые

Вы прекрасны, девчонки! Восхищаюсь вашей активной жизненной позицией и силой духа! Спасибо, за ваш вклад!

Ну прям очень классные)

Красавица наша единственная

Потрясающе выглядите!

Капец крутые

Подружки

Когда запутался, где Лена, а где Маша

И ко тут дочечка, а кто мама??))) подружечки

Машулечка просто копия мамочки

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец рассказала о танцах с Юрием Ткачом в рамках эфира Танцы со звездами 2019.

Ранее дочь Елены Кравец Маша показала трендовый осенний образ.