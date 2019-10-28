Стильна красуня: дочка Олени Кравець показала трендовий осінній образ

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Дівчина продемонструвала простий, але дуже стильний лук осені 2019

Маша Кравець після тривалої перерви вирішила нарешті порадувати шанувальників новим образом. Зазначимо, що 16-річна дочка актриси, зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець також активно розвивається в ролі моделі. Юна модниця з'являється у фотосесіях різних брендів і навіть знімається в кліпах. Новий пост дочки Кравець також присвячений темі моди. На цей раз Маша продемонструвала стильний варіант осіннього образу.

Наголошується, що Маша Кравець провела вихідні в Одесі. В розділі "сторіз" на своїй сторінці в мережі instagram дівчина опублікувала відео з морського міста. Однак новий знімок був зроблений вже в Києві, на вході в Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України.

Стильна Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

На знімку Кравець-молодша позує в трендовому образі цієї осені. На дівчині - довге пальто коричневого відтінку. До речі, просте класичне пальто - must have осені 2019. Свій образ Маша доповнила простими блакитними джинсами із завищеною талією, а також чорною водолазкою під горло. Взуття також трендове - масивні чорні черевики. З аксесуарів - коричнева шкіряна сумка.

Стильна Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Шанувальники Маші також поспішили залишити свої відгуки під її новим фото. Звичайно, не обійшлося без "традиційних" коментарів на тему того, як сильно дівчина схожа на свою зоряну маму:

"Дуже на маму схожа, клас

"Яка гарна"

"Машаааа, яка ти красива"

"Ніжна"

Скріншот коментарів: instagram.com/ma_kravets

До речі, до цього Маша Кравець показувала кілька стильних осінніх образів, до яких також варто придивитися.

Фото: instagram.com/ma_kravets

Нагадаємо, раніше Олена Кравець з донькою знялися в кліпі Pianoboy та Alina Pash. Актрису на цей раз можна побачити в незвичному амплуа - зі сльозами на очах.

"Заплакати Олену Кравець змусила режисер. Смішну Олену бачила вся країна, ми хотіли, щоб Олену дізналися як драматичну актрису і як жінку з людськими слабкостями", - поділилася піар-менеджер і дружина Дмитра Ольга Шурова.