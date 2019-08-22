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"Стандартні хвороби артистів": Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 11:56
"Стандартні хвороби артистів": Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії
Завгородній і Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва може підказати слова з суперсилою!

Надя Дорофєєва (ДоДо) і Олексій Завгородній (Позитив) підкреслили, що для артистів занепад сил – стандартна "хвороба". І треба вміти з цим впоратися! Тим більше, що у артистів трапляється чимало казусів і на сцені, і в час підготовки до виступу. Приміром, не так давно Дорофєєва поскаржилася на проблему з нарядами в Одесі! З'ясувалося, що коли група "Время и Стекло" летіла з Туреччини, де до цього вони виступали, в Одесу, їхні валізи затрималися. І артистам буквально в авральному режимі довелося бігати по місту в пошуках нових нарядів. Хоча Надя зазначила, що дуже розраховувала відпочити перед новим виступом.

Так, популярна українська група "Время и Стекло" виступить у святковому шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00. На знімальному майданчику телеканалу артисти зізналися, як підтримують один одного під час напруженого робочого режиму.

"Время и Стекло" – одна з найуспішніших українських гуртів. Графік артистів розписаний на багато місяців вперед і вони, як ніхто інший знають, що таке депресія.

"Депресія і занепад сил – це стандартні хвороби артистів. І в нас таке буває, це нормально, тому що така наша професія, – розповів Позитив в інтерв'ю каналу "Україна". – Для мене важлива автентичність, а це дуже складно. Звичайно, ми постійно підтримуємо один одного".

Надя Дорофєєва згадала, як одного разу перед черговим концертом її колега по групі був вже зовсім знесилений.

"Пам'ятаю, Позитив був дуже втомлений перед виходом на сцену. Це був вже восьмий концерт поспіль з перельотом. І він сказав мені: «Я не можу». Я підбадьорювала його, мовляв зараз вийдемо на сцену, подаруємо людям позитивні емоції. У таких ситуаціях навіть слова допомагають. Просто слова, які мають суперсилу. Тому підтримка – це дуже важливо", – поділилася Надя Дорофєєва за лаштунками шоу "З Днем народження, Україно!".

&quot;Стандартні хвороби артистів&quot;: Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії

&quot;Стандартні хвороби артистів&quot;: Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії

Завгородній і Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У масштабному шоу каналу "Україна" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛИ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером святкового шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група "Время и Стекло" виступила в Туреччині! І Горова з дітьми приїхала підтримати групу. Також відзначимо, що Дорофєєва та екс-дружина Потапа - хороші подруги!

Також Надя Дорофєєва вразила дорогим подарунком своїй колишній підопічній. Так, співачка і суддя 5-го сезону шоу "Голос.Діти" вирішила зробити суперфіналістці проекту грандіозний подарунок, а саме - освітню поїздку в одну з шкіл-пансіонатів Великобританії.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и СтеклоАлексей Завгородний
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