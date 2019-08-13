"Прийшли підтримати": Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Група "Время и Стекло" виступила в Туреччині

У Наді Дорофєєвої літо видалося дуже насичене - артистка встигає і відпочити, і попрацювати. Так, нещодавно вона повернулася з яскравої і пам'ятної відпустки в Італії, яку провела в компанії коханого чоловіка Володимира Дантеса і їх друзів. Вони орендували яхту і влаштували собі мальовничу подорож по італійському узбережжю, досліджуючи прибережні містечка. Тепер же співачка знову приступила до роботи.

На днях група "Время и Стекло" виступила в Туреччині. На своїй сторінці в Instagram Надя показала, хто прийшов підтримати її і Позитива після концерту. На фото вона зображена разом з колегою по сцені, а також колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою і її дітьми - Наташею і Андрієм. Зазначимо, що 10-річний Андрій - рідний син Потапа.

Дорофєєва вибрала для виступу вільне біле плаття в підлогу з чорними вставками і написом на спині, а також розрізом збоку. До речі, цей наряд з її власної лінійки SO DODO. Дівчина доповнила образ лаковими чорними полусапожками на підборах, а волосся залишила розпущеним. Олексій Завгородній (Позитив) обрав чорний наряд в спортивному стилі з принтом на футболці.

Ірина Горова, яка на фото ніжно цілує Позитива в щоку, позувала у відвертій чорній сукні в підлогу. Наташа ж блищить у трендових в цьому сезоні велосипедках і помаранчевій кофтині, а Андрій - у чорних шортах і смугастій футболці. На знімку видно, що всі вони відмінні друзі і дуже раді зустрічі.

"НАШІ прийшли підтримати!)" - прокоментувала фото Надя.

Фото: Надя Дорофєєва та Позитив зі своєю групою підтримки в Туреччині (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати прийшли в захват від такого фото і зазначили, що всі вони дуже гарні і просто чудова команда.

найкраща команда

Любимки

Андрійко скоро тебе пережене, Надя

Знову Іра Позитиву цілує, йдуть роки, а звичка не змінюється!

Наші зайчика!

Наші УЛЮБЛЕНІ

Група підтримки найкраща!

Вау, люблю такі душові фото

Які все відпочилі і засмаглі

Надюша, ну як можна бути такою крутою

Завжди на стилі

Які красиві

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва блиснула витонченою фігурою в трендовому бікіні з "хижим" принтом. Співачка опублікувала коротке відео, на якому вона знімає своє відображення в дзеркалі.

Також Надя Дорофєєва вразила дорогим подарунком своїй колишній підопічній. Так, співачка і суддя 5-го сезону шоу "Голос.Діти" вирішила зробити суперфіналістці проекту грандіозний подарунок, а саме - освітню поїздку в одну з шкіл-пансіонатів Великобританії. На даний момент Карина Столаба знаходиться саме там.

До речі, Володимир Дантес розсекретив пристрасть Наді Дорофєєвої - вона не може і дня прожити без чашечки ароматного латте.