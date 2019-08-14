"Пікантний язичок": Надя Дорофєєва оригінально поскаржилася на проблему з нарядами в Одесі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва також похвалилася новим стильним вбранням

Надя Дорофєєва в черговий раз здивувала багатомільйонну армію шанувальників неприємною новиною. Солістка групи "Время и Стекло" знову зіткнулася з проблемою під час перельотів. Так, по прибуттю до Одеси з Туреччини Дорофєєва не виявила свій багаж - валізи затримали в дорозі! При цьому в Одесу Дорофєєва прилетіла з важливою "місією" - тут було заплановано черговий виступ групи "Время и Стекло", в рамках шоу "Вечірній квартал".

Дорофєєва поскаржилася шанувальникам, що дуже розраховувала відпочити перед одеським виступом. Так як до цього ніч не спала. Однак замість відпочинку її чекав активний шопінг по магазинах Одеси в пошуках нового вбрання для виступу! Надя зазначила, що дуже втомилася за день.

“Ось вже третій раз не приїжджають наші валізи... Ми летіли з Туреччини. Сьогодні ми виступаємо на "Кварталі". І не прилетіли мої костюми і Позитива. І я сподівалася, що ми поспим - у нас була ніч без сну. Я цілий день провела на ногах у пошуках костюма. І слава Богу, мене врятували деякі шоу-руми Одеси. Я зроблю пост і покажу, який у мене вийшов наряд. Він такий дуже стриманий вийшов. Але мене правда сьогодні врятували. Так що, Одеса, спасибі вам величезне за прийом", - звернулася до шанувальників співачка. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Також пізніше Дорофєєва, як і обіцяла, показала шанувальникам новий образ. Дорофєєва позує в чорному костюмі з об'ємним піджаком і трохи укороченими брюками. Образ доповнює короткий топ з написами. А також прозорі черевики на стійкому каблуці. Крім того, Дорофєєва також підібрала золоті прикраси до свого стильного образу.

Скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Крім того, співачка також опублікувала портрет, на якому також позує в даному образі. Цікаво, що Дорофєєва пікантно показує язик.

“Отже , третій раз за місяць не приїхав валізу?)) В цей раз ми опинилися в Одесі на Вечірньому кварталі і часу було так мало ,щоб щось знайти ... Але ... Гостинна Одеса - не дарма я тебе так люблю! Спасибі за те, що вбрали і врятували", - підписала фото Надя.

Пікантна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група "Время и Стекло" виступила в Туреччині! І Горова з дітьми приїхала підтримати групу. Також відзначимо, що Дорофєєва та екс-дружина Потапа - хороші подруги!

Також Надя Дорофєєва вразила дорогим подарунком своїй колишній підопічній. Так, співачка і суддя 5-го сезону шоу "Голос.Діти" вирішила зробити спуерфіналістці проекту грандіозний подарунок, а саме - освітню поїздку в одну з шкіл-пансіонатів Великобританії.