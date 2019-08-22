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"Стандартные болезни артистов": Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.08.2019 - 11:56
"Стандартные болезни артистов": Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии
Завгородний и Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева может подсказать слова с суперсилой!

Надя Дорофеева (ДоДо) и Алексей Завгородний (Позитив) подчеркнули, что для артистов упадок сил – стандартная "болезнь". И нужно уметь с этим справляться! Тем более, что у артистов случается немало казусов и на сцене, и в время подготовки к выступлению. К примеру, не так давно Дорофеева пожаловалась на проблему с нарядами в Одессе! Выяснилось, что когда группа "Время и Стекло" летела из Турции, где до этого они выступали, в Одессу, их чемоданы задержались. И артистам буквально в авральном режиме пришлось бегать по Одессе в поисках новых нарядов. Хотя Надя отметила, что очень рассчитывала отдохнуть перед новым выступлением.

Так, популярная украинская группа "Время и Стекло" выступит в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке телеканала артисты признались, как поддерживают друг друга во время напряженного рабочего режима.

"Время и Стекло" – одна из самых успешных украинских групп. График артистов расписан на много месяцев вперед и они, как никто другой знают, что такое депрессия.

"Депрессия и упадок сил – это стандартные болезни артистов. И у нас такое бывает, это нормально, потому что такова наша профессия, – рассказал Позитив в интервью каналу "Украина". – Для меня важна аутентичность, а это очень сложно. Конечно, мы постоянно поддерживаем друг друга".

Надя Дорофеева вспомнила, как однажды перед очередным концертом ее коллега по группе был уже совсем обессиленный.

"Помню, Позитив был очень уставший перед выходом на сцену. Это был уже восьмой концерт подряд с перелетом. И он сказал мне: «Я не могу». Я подбадривала его, мол сейчас выйдем на сцену, подарим людям положительные эмоции. В таких ситуациях даже слова помогают. Просто слова, которые имеют суперсилу. Поэтому поддержка – это очень важно", – поделилась Надя Дорофеева за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

&quot;Стандартные болезни артистов&quot;: Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии

&quot;Стандартные болезни артистов&quot;: Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии

Завгородний и Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В масштабном шоу канала "Украина" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!

Также Надя Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной. Так, певица, и судья 5-го сезона шоу "Голос.Діти" решила сделать суперфиналистке проекта грандиозный подарок, а именно - образовательную поездку в одну из школ-пансионатов Великобритании.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и СтеклоАлексей Завгородний
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