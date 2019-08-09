"Закохала мене в себе": Надя Дорофєєва вразила дорогим подарунком своїй колишній підопічній

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої захоплені її добротою!

Надя Дорофєєва не тільки вражає шанувальників новими образами і фото з відпочинку, але також і добрим серцем! Солістка групи "Время и Стекло" здивувала несподіваним, але дуже приємним сюрпризом, який піднесла суперфиналистці шоу "Голос. Діти 5" Карині Столабі! До речі, 14-річна дівчина була в команді Дорофєєвої та Олексія Завгороднього.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала селфі з Кариною, і пояснила, в честь чого був зроблений цей пост. А привід дійсно унікальний! Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом придбала Карині курс у літній британській школі-пансіоні Міллфілд!

“Ви напевно пам'ятаєте Карину - це наша фіналістка Голос. Діти! Заслуженим переможцем цього сезону став наш Олександр Зазарашвілі з космічним голосом! (Саша переміг і виграв поїздку в Діснейленд). Але моя душа була неспокійна до кінця) Мені так хотілося , щоб і Карина теж отримала свій особливий і при цьому корисний приз за свій неймовірний талант. Вона закохала мене в себе ну дуууже серйозно", - пише Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Каріна Столаб (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

З'ясувалося, що дівчинка перебуває в школі-пансіонаті, яка знаходиться недалеко від Лондона.

“Отже, я рада похвалитися, що ми з Володимиром Дантесом і нашою подругою Оленою, яка якраз займається тим, що відправляє дітей в кращі навчальні заклади - подарували Карині 2 тижні в Mark Greenow в престижну британську школу-пансіон Миллфилд!!!! Сьогодні вже 5-ий день, як вона там ) Вона вперше летіла на літаку, вперше поїхала одна і вперше за межі України! Це такі круті емоції) А вчора вона вже встигла ПЕРЕМОГТИ у міжнародному студентському конкурсі талантів "Young talent festival" в Harrow school London!!!" - ділиться захопленими емоціями Надя

Карина Столаба – "Cryin'" вибір наосліп – Голос. Діти 5 сезон

Шанувальники Дорофєєвої також поспішили підтримати і похвалити свою улюбленицю за такий щедрий жест:

“Супер!!! Дуже круто, рада за Каринку, вона талановита і обов'язково буде зіркою"

“Ось цей хрип у голосі на високих нотах просто заворожує, хочеться постійно прослуховувати. Бажаю, що дівчинка пробилася і стала зіркою"

“Каріна молодець! Гідна поїздки!"

“У неї прекрасний голос і харизма приголомшлива! Майбутня артистка!"

“Це дуже хороший подарунок для Каріни, вона дійсно талановита дитина. Бажаємо їй успіхів у майбутньому"

"Ви такі молодці!"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що до цього зворушливий пост-визнання опублікувала Надя Дорофєєва. Навіть за її публікації зрозуміло, що співачку переповнювали захоплені емоції з приводу перемоги Олександра Зазарашвілиів 5 сезоні шоу Голос. Діти.