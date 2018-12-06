Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті

Фото: instagram.com/polinalogunova

Дружина Дмитра Ступки поділилася ефектними фото в блакитний шубі

Поліна Логунова, дружина Дмитра Ступки - відомого українського актора, показала фото в образі Снігової Королеви на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позує топлес в шикарній шубі ніжно-блакитного кольору. Але не тільки з-за трендовість штучного хутра її вибір припав на такий наряд, дівчина вже давно дотримується принципів здорового харчування, захоплюється вегетаріанством і пропагує захист тварин. Про це, власне, і її блог.

Фото: Чуттєвий образ в холодних відтінках (instagram.com/polinalogunova)

Фото: Поліна вибрала трендовий штучне хутро (instagram.com/polinalogunova)

У рамках цієї ж фотосесії телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова зробила і більш відверте фото, на якому позує в одних мереживних трусиках. Оголені груди дівчина прикрила руками і ретельно заретушувала, залишивши загадку.

Фото: Ідеальна фігура - результат правильного харчування (instagram.com/polinalogunova)

"Особистий фотошоп. Загадку залишила для чоловіка", — підписала вона знімок в Instagram .

Крім того, під цим фото Логунова вирішила розкрити серйозну тему — про причини набору зайвої ваги.

"Я переконана, що більшість причин набору ваги не просто зайвого, а зовсім-зовсім зайвого — розперезаність і вседозволеність в раціоні", — зазначила Поліна.

"Не устриці з ікрою блакитного дракона — секрет схуднення, а раціональне, чисте, розумне, збалансоване харчування", — запевняє вона.

Скріншот поста Поліни Логунової (instagram.com/polinalogunova)

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Підписники так прокоментували свої враження від образу: "На обкладинку книги "Снігова королева", "Крррассаавица!", "Королева, та й тільки".

Треба визнати, що образ вийшов чарівний, Поліні блакитний дуже до лиця, ніжність образу вона підкреслила неяскравим макіяжем і м'якими локонами.

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Відео: РБК-Україна