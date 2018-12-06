ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті

Lite » Зірки 06.12.2018 - 15:10
Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті
Фото: instagram.com/polinalogunova

Дружина Дмитра Ступки поділилася ефектними фото в блакитний шубі

Поліна Логунова, дружина Дмитра Ступки - відомого українського актора, показала фото в образі Снігової Королеви на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позує топлес в шикарній шубі ніжно-блакитного кольору. Але не тільки з-за трендовість штучного хутра її вибір припав на такий наряд, дівчина вже давно дотримується принципів здорового харчування, захоплюється вегетаріанством і пропагує захист тварин. Про це, власне, і її блог.

Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті

Фото: Чуттєвий образ в холодних відтінках (instagram.com/polinalogunova)

Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті

Фото: Поліна вибрала трендовий штучне хутро (instagram.com/polinalogunova)

У рамках цієї ж фотосесії телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова зробила і більш відверте фото, на якому позує в одних мереживних трусиках. Оголені груди дівчина прикрила руками і ретельно заретушувала, залишивши загадку.

Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті

Фото: Ідеальна фігура - результат правильного харчування (instagram.com/polinalogunova)

"Особистий фотошоп. Загадку залишила для чоловіка", — підписала вона знімок в Instagram .

Крім того, під цим фото Логунова вирішила розкрити серйозну тему — про причини набору зайвої ваги.

"Я переконана, що більшість причин набору ваги не просто зайвого, а зовсім-зовсім зайвого — розперезаність і вседозволеність в раціоні", — зазначила Поліна.

"Не устриці з ікрою блакитного дракона — секрет схуднення, а раціональне, чисте, розумне, збалансоване харчування", — запевняє вона.

Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосетіЯк Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті

Скріншот поста Поліни Логунової (instagram.com/polinalogunova)

Як Снігова Королева: дружина Ступки вразила красою в новому фотосеті

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Підписники так прокоментували свої враження від образу: "На обкладинку книги "Снігова королева", "Крррассаавица!", "Королева, та й тільки".

Треба визнати, що образ вийшов чарівний, Поліні блакитний дуже до лиця, ніжність образу вона підкреслила неяскравим макіяжем і м'якими локонами.

Читайте також про те, що які образи вибирає Катя Осадча. Нещодавно телеведуча опублікувала знімок, на якому позує в подовженому піджаку зеленого кольору з леопардовим принтом.

А так само, ми писали про те, що Ешлі Грем позувала в білизні з незвичайними аксесуарами.

Відео: РБК-Україна

Новорічні вечірки: скільки коштує замовити зірку шоу-бізнесу Максимально мило: українські зірки показали своїх улюбленців (фото)
Новини України фотозвездывегетарианство
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся