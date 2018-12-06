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Катя Осадчая в леопардовом пиджаке поразила ультрастильным образом

Lite » Звезды 06.12.2018 - 10:39
Катя Осадчая в леопардовом пиджаке поразила ультрастильным образом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая также дополнила свой образ оригинальными аксессуарами

Светская львица Катя Осадчая, которая ранее прогулялась по Риму в эко-шубе, продемонстрировала своим подписчикам очередной модный тренд сезона осень-зима 2018-19. Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала снимок, на котором позирует в удлиненном пиджаке зеленого цвета с леопардовым принтом от украинского бренда NAVRO (дизайнер — Ольга Навроцкая).  

Стильная Катя Осадчая

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Кстати, в этом сезоне анималистичный принт — один из ведущих трендов. При этом следует помнить: вещи с "животным" принтом уже сами по себе смотрятся самодостаточно и крайне нарядно. Стоит хоть немного оступиться, неверно подобрать аксессуары или цветовые сочетания — образ может выглядеть вульгарно. LITE писал, как и с чем носить анималистичный принт, чтобы выглядеть стильно, а не пошло. Воспользуйтесь советами украинских дизайнеров!

Что касается несменной ведущей "Світського життя", Осадчая дополнила свой образ укороченными черными брюками со стрелками, а также классическими туфлями-лодочками. Из аксессуаров: стильная широкополая шляпка, оригинальный ремень с двумя золотыми пряжками и массивные золотые серьги в духе 80-х. 

Катя Осадчая

Катя Осадчая (скриншот поста: instagram.com/kosadcha)

В данном образе Осадчая посетила церемонию награждения Bazaar Best Dressed, в рамках которой награждают самых стильных украинок.

Подписчики Осадчей пришли в восторг от ее нового образа.

"Зеленый цвет вам к лицу", — пишет ludasik1606.

"Дуже гарна пані Катерина", — отмечает natalimaisak.

"Вы изумительная и очень красивая принцесса", — подчеркивает roznalevichzhenia.

"Какая красивая!" — восхищается ksyushenyatko24.

Катя Осадчая в леопардовом пиджаке поразила ультрастильным образом

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов умилили снимками сыночка Ивана.

Как и с чем носить анималистичный принт (видео: РБК-Украина)

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