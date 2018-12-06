"Еще хочу! Очень стебно!": украинские звезды снялись в клипе популярной группы

"АГОНЬ" (фото: пресс-служба группы)

Украинцы в восторге от "непонятного" видео группы АГОНЬ

Видео: YouTube/АГОНЬ

Популярная украинская группа "АГОНЬ" выпустила видео на новый трек, который получил название "Некружит". Премьера клипа состоялась в четверг, 6 декабря.

Фишкой видео стало то, что в нем снялись известные украинские звезды, среди которых блогер YanGo, который недавно снялся в клипе Христины Соловий на песню "Шкідлива Звичка", травести-дива Монро, певица Алина Паш, лидер "Пошлой Молли" Кирилл Бледный и другие.

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"Для создания сингла мы обратились к современным технологиям, в частности, использовали искусственный интеллект, который проанализировал хитовую музыку последних лет и выдал такой результат - трек "Некружит". Поэтому тут вы можете услышать что-то от Монатика, что-то от "Грибов"… Простая музыка, мало слов, специфическое исполнение. По тем же критериям мы создали идею для будущего клипа. Искусственный интеллект подсказал нам также, что "реакции" - это самый популярный контент. Поэтому в главных ролях нашего спойлера вы увидите известного блогера YanGo, трансгендера, копов, Кирилла Бледного, Алину Паш и все это - полный панк и пранк", - комментируют релиз участники коллектива.

Украинцам пришелся по душе этот "непонятный, но крутой" клип.

"Еще хочу! Очень стебно! По последним трендам! Даже круче, чем я ожидал! Не банальщина!﻿" - написал Сергей Даниленко.

"Сразу вообще не понял, что происходит. Но клип крутой, тут не поспоришь. P. S. Бледного вообще не ожидал увидеть. Круто", - отметил еще один юзер.

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Ранее мы писали, что группа "Тартак" порадовала своих поклонников новым, давно обещанным альбомом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", в который вошло 12 дуэтов с исполнителями совершенно разных по возрасту, музыкальному стилю, мировоззрению и уровню популярности: Вахтангом Кикабидзе, Тоней Матвиенко, Арсеном Мирзояном, Олегом Собчуком и другими.﻿

Видео: РБК-Украина