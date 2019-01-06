"Снігова королева": Сумська пішла у відрив на відпочинку в Буковелі (фото, відео)

Ольга Сумська: instagram.com/olgasumska/

"Рай на землі" і прекрасна погода

Народна артистка України, 52-річна Ольга Сумська, яка нещодавно вразила користувачів спільним фото з дочкою Антоніною, вирушила на відпочинок з сім'єю в гірськолижний курорт Буковель. Фото і відео актриса опублікувала у своєму Instagram.

Сімейні катання на лижах, запальні танці з молодшою дочкою Анною - Ольга Сумська відпочиває від робочих буднів "по повній".

"Є рай на землі. Погода чудова. Подивіться, яка краса навколо нас", - сказала Ольга в одному з відео.

Відео: instagram.com/olgasumska/

Ольга разом з молодшою дочкою виконала танець - 16-річна Анна нічим не поступається зірковій мамі.

Відео: instagram.com/olgasumska/

Актриса опублікувала ряд фото, на яких вона разом з чоловіком Віталієм Борисюком і їх спільною дочкою готується до спуску на лижах.

Фото: instagram.com/olgasumska/

Користувачі мережі захопилися прекрасним зовнішнім виглядом актриси і побажали їй гарного відпочинку. Вони залишили безліч коментарів.

"Приємних вихідних Ольга, ми вас любимо", - написав chobanik.

"Як завжди прекрасна", - захопилася tanya.vasilenko.50.

"Снігова королева!", - написав struts.andrei.

Скріншот коментарів: instagram.com/olgasumska/

До речі, нещодавно Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера, вона продемонструвала своїм шанувальникам яскравий і стильний наряд.

Нагадаємо, актриса опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона продемонструвала свіже обличчя, не дивлячись на те, що на знімку вона без макіяжу.

Раніше чоловік актриси Віталій Борисюк приревнував актрису до Олега Віннику - він пішов з інтерв'ю, на якому Ольга вихваляла переваги популярного співака.