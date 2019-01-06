ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Снежная королева": Сумская ушла в отрыв на отдыхе в Буковели (фото, видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2019 - 14:51
"Снежная королева": Сумская ушла в отрыв на отдыхе в Буковели (фото, видео)
Ольга Сумская: instagram.com/olgasumska/

"Рай на земле" и прекрасная погода

Народная артистка Украины, 52-летняя Ольга Сумская, которая недавно восхитила пользователей совместным фото с дочерью Антониной, отправилась на отдых с семьей в горнолыжный курорт Буковель. Фото и видео актриса опубликовала в своем Instagram

Семейные катания на лыжах, зажигательные танцы с младшей дочерью Анной - Ольга Сумская отдыхает от рабочих будней "по полной".

"Есть рай на земле. Погода чудесная. Посмотрите, какая красота вокруг нас", - сказала Ольга в одном из видео. 

Видео: instagram.com/olgasumska/

Ольга вместе с младшей дочерью исполнила танец - 16-летняя Анна ничем не уступает звездной маме.

Видео: instagram.com/olgasumska/

Актриса опубликовала ряд фото, на которых она вместе с мужем Виталием Борисюком и их совместной дочерью готовится к спуску на лыжах.

 

Фото: instagram.com/olgasumska/

Пользователи сети восхитились прекрасным внешним видом актрисы и пожелали ей хорошего отдыха. Они оставили множество комментариев.

"Приятных выходных Ольга, мы вас любим", - написал chobanik.

"Как всегда прекрасна", - восхитилась tanya.vasilenko.50.

"Снежная королева!", - написал struts.andrei.

&quot;Снежная королева&quot;: Сумская ушла в отрыв на отдыхе в Буковели (фото, видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/olgasumska/

Кстати, недавно Ольга Сумская восхитила ярким нарядом от украинского дизайнера, она продемонстрировала своим поклонникам яркий и стильный наряд.

Напомним, актриса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она продемонстрировала свежее лицо, не смотря на то, что на снимке она без макияжа.

Ранее муж актрисы Виталий Борисюк приревновал актрису к Олегу Виннику - он ушел с интервью, на котором Ольга восхваляла достоинства популярного певца.

"Ведьма": Ольга Сумская восхитила внешним видом на съемках клипа Кухар, Мейхер и Сумская стали героинями книги о материнстве
Новости Украины Ольга Сумская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь