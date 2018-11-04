"Есть за что": муж Ольги Сумской приревновал актрису к Виннику

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Легендарная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая сыграла более чем в 70 фильмах и сериалах, откровенно рассказала о том, чем ее очаровал Олег Винник. Когда артистка давала интервью присутствовал ее муж, но он не выдержал нежных слов о певце и ушел. Сама Сумская призналась, что ему есть к чему ревновать, говорится в "Светской жизни".

Актриса снималась в клипе Олега Винника к песне Роксолана. Во время съемок, как признается артистка, она была очарована его харизмой

"Я спросила сразу: "Виталий, любимый, ты не будешь против если я снимусь у Олега Винника?", – рассказывает артистка.

Катя Осадчая, Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Супруг, который стоял рядом сказал, что Ольга ничего у него не спрашивала и "стоит здесь сейчас, придумывает на камеру".

На вопрос о том, ревновал ли Виталий к Виннику сама Сумская ответила: "вот есть за что".

"Я ревновал к Виннику? Да перестаньте", – сказал Виталий Борисюк.

На словах Кати Осадчей о том, что Винник является секс-символом, муж актрисы удалился из кадра.

"Обиделся. Несдержанный… Ну все, вот видите? Характер. Спроси меня: "вот как выдержать столько лет такой характер?", – прокомментировала Сумская.

Катя Осадчая, Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Актриса немного рассказала о том, как происходил съемочный процесс и чем очаровал ее самый популярный украинский певец.

"Ну как тебе сказать, он конечно просто излучает эту сексуальность, как ты говоришь, ну и все мы замечаем. Харизма, знаешь, аж лучами. Невероятный аромат роскошных одеколонов, эти мышцы, костюм, имидж: он умеет себя создать", — сказала она.

Артистка также рассказала, что в Виннике особенного, что он так притягивает женщин.

"Кто-то может не понять, что в нем. Вот солнечная энергия. Он умеет подарить себя женщинам", — разоткровенничалась актриса.

Ранее Ольга Сумская поделилась бьюти-секретами.

До этого Сумская указала на детали гибели Марины Поплавской.

Видео: (video.rbc.ua)