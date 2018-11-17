"Как будто 18 лет": Сумская восхитила фото без макияжа

Фото: Ольга Сумская (facebook.com/osumska)

Многие поклонники артистки отметили, что она очень молодо выглядит

Знаменитая украинская актриса кино и театра, народная артистка Украины и телеведущая Ольга Сумская, которую муж недавно приревновал к Виннику, всегда умела быть примером для подражания и восхищала не только своими творческими талантами, но и тем, как она выглядит. Ольга всегда прекрасно выглядит вне зависимости от того, где она находится: на съемочной площадке или за ее пределами. Недавно артистка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она продемонстрировала свежее лицо, не смотря на то, что на снимке она без макияжа.

Скриншот поста (instagram.com/olgasumska)

"На репетицию можно и без мейкапа", – прокомментировала фото звезда.

В комментариях поклонники не поскупились на заслуженные комплименты актрисе. Многие написали, что она всегда прекрасна и выглядит значительно моложе своего возраста (Ольге Сумской сейчас 52 года).

"Наш украинский эталон красоты", "Вам только на репетицию можно без мейкапа! Красотка", "Вы и без косметики очаровательны", " Ольга, ваш паспорт явно врёт вам про ваш возраст, там что-то напутали", "Королева и без мейкапа остается Королевой", "Икона красоты" – написали в комментариях фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Ранее Ольга Сумская поделилась бьюти-секретами.

До этого Сумская указала на детали гибели Марины Поплавской.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о реализации главной "мечты".

Видео: (video.rbc.ua)