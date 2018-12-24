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"Как две капли воды": Ольга Сумская восхитила фото со старшей дочерью

Lite » Звезды 24.12.2018 - 15:21
"Как две капли воды": Ольга Сумская восхитила фото со старшей дочерью
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Антонина невероятно похожа на свою маму, отмечают подписчики Сумской

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее восхитила ярким нарядом от украинского дизайнера, поделилась с поклонниками предновогодним настроением. На своей instagram-страничке Сумская опубликовала зимние фото вместе со своей старшей дочерью — 28-летней актрисой Антониной Паперной, которая родилась от первого мужа Заслуженной артистки — Евгения Паперного.

На фото мама с дочкой в зимних пальто и шапках позируют на заснеженном фоне. К сожалению, где именно были сделаны фото, не указано.

При этом Сумская очень трогательно подписала селфи с дочкой: "Передноворічний святковий настрій разом з доцею".

 

Ольга Сумская с дочкой Антониной (фото: instagram.com/olgasumska)

Подписчики актрисы поспешили отметить, что Антонина невероятно похожа на свою звездную маму. Многие едва ли не в один голос подчеркнули — "как две капли воды".

"Фотокопия", — пишет от схожести viva_qalina.

"Мамина дочка… Красавица", — отмечает lenashimshana.

"Надо же быть такими красивыми девочками!" — пишет yuliya_sahan.  

"Не в образу доні, але мама, неперевершена!" — восхищается semenyuchka.

"Ви такі схожі і такі різні! Красуні", — подчеркивает kos2812.

"Красотки! Как две сестрички. Тоня — замечательная", — хвалит larysa_1845.

"Какие вы красивые, дорогая Олечка. Доця — копия мама", — соглашается
pavlichevakaterina.

Интересно, что на своей instagram-страничке Тоня Паперная также опубликовала фото с мамой.

Ольга Сумская с дочкой Тоней

Ольга Сумская с дочкой Тоней (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, что Ольга Сумская стала одной из героинь книги о материнстве. Компанию ей составили Екатерина Кухар, Надежда Мейхер, Маричка Падалко, Лилия Ребрик и другие.

До этого Сумская буквально поразила своей молодостью на съемках клипа.

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