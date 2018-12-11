Ольга Сумская восхитила ярким нарядом от украинского дизайнера

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники положительно оценили образ актрисы

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которая восхитила внешним видом на съемках клипа, продемонстрировала своим поклонникам яркий и стильный наряд. Фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Сумская позирует в эффектном желтом полупальто с черной вышивкой и помпонами от украинского дизайнера Юлии Магдыч. На актрисе также надето черное платье в пол.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Юлия, спасибо, что всегда нас вдохновляешь", - написала под фото актриса.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости и забросали ее комплиментами в комментариях.

"Олечка,на вашей прекрасной фигуре любой наряд будет хитом. Восхищаюсь вашим талантом.Вы прекрасны!", "Шикаааарно!", "Как можно быть такой шикарной?)))) Вы -КРУТАЯ , Олечка!", "Гордість України, краса!", "Дуже гарно и витонченно!", "Вас освіжають такі яскраві кольори. Якщо жінка така яскрава, то вона сама стає окрасою будь-якого образу. Це якраз про Вас", "Оленька украсит любой наряд. ПРЕЛЕСТЬ", "Неперевершено!" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой на конкурсе Мисс мира 2018. Титул "Мисс Мира 2018" получила мексиканка Ванесса де Леон. Отметим, что в этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира.

Мы также писали о том, что британская актриса показала образ от украинского дизайнера. Наоми Харрис даже дома ходит в одежде украинского бренда. Звезда отдала предпочтение удобному повседневному костюму от Натальи Зинько.

Отметим, что звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Видео: (video.rbc.ua)