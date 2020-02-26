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Солодше персика: Тіна Кароль зачарувала томним постільним знімком

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Співачка любить приміряти на себе різні образи

Спокуслива Тіна Кароль, яка має не тільки нереально красивий вокал, але й може здивувати пластикою тіла, як зробила це у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Виконавиця, одягнена в інтригуючий наряд, виконала пісню "Вільна", яку записала спільно з фронтвумен групи The Hardkiss Юлією Саніною.

Співачка під час виконання пісні стала знімати поступово брючний костюм у чоловічому стилі і в якійсь момент артистка продемонструвала стійку на руках. Фанати були приголомшені акробатичними трюками і тим, що після співачка продовжила оголятися і залишилася в одному боді.

Але не тільки амплуа спокусниці вражає шанувальників Тіни, ніжні кадри, які вона розміщує в своєму Instagram так само будоражать увагу її фанатів.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так фото Кароль в білій подовженій сорочці на білосніжних простирадлах зачарувало шанувальників, які відзначили ніжність і жіночність знімка. Вони порівняли співачку з рідкісним дорогоцінним металом, яким хочуть володіти багато, але не всім він доступний:

  • Українське золото - це Тіна Кароль
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  • Ля, краса яка
  • боже,яка красуня
  • як можна бути такою гарною
  • найкрасивіша жінка в світі
  • Хіба законно бути такою красивою?
  • Все я потонула
  • Втілення нежностииии
  • Уляля. Красуня просто бомба

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль показала спокусливий образ в червоній сукні з великим декольте. Червоний колір неймовірно пасує артистці.

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