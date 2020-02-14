ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Викликайте пожарку: Тіна Кароль в одній білизні спокусила чуттєвою пристрастю

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 15:38
Викликайте пожарку: Тіна Кароль в одній білизні спокусила чуттєвою пристрастю
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка розбурхала мережу відвертим кадром

Тіна Кароль вміє майстерно та вишукано демонструвати свою жіночність і сексуальність. Фотосети української поп-діви за останній рік стали більш сміливими і навіть отровенными. Шанувальники детально вивчають кожен кадр на сторінці артистки в Instagram і не перестають захоплюватися її витонченістю форм. Так, Тіна вирішила оригінально привітати фанів з Днем закоханих, опублікувавши пікантну фотолистівку.

Співачка розташувалася на підлозі в білизна тілесного відтінку, що додавало пікантність і без того спекотному кадру. Вона схрестила ноги і відкинула голову назад. Прикривши очі в блаженстві. Її медове волосся вільно спадає на плечі, а шкіра ніби підсвічена зсередини. Вона розташувалася босоніж і крім білизні, на співачці більше немає ні одягу, ні аксесуарів.

Замість тексту поп-діва залишила лише смайл-сердечко. Втім, вона не звикла підписувати знімки довгими висловлюваннями.

Викликайте пожарку: Тіна Кароль в одній білизні спокусила чуттєвою пристрастю

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Повністю жаркий кадр можна побачити тут

Фани артистки буквально втратили голову від відвертості своєї улюблениці. Вони повідомили, що пора викликати пожежників, адже від пікантного фото стало занадто гаряче.

  • Яка Ви красуня
  • Ох і бестія
  • Вау,Тіна -шикарно! З Днем Святого Валентина!
  • Чарівна
  • Сексі-дівчинка
  • Ідеальні форми!
  • Викликайте пожарку
  • Дуже ніжна, красива. Супер. Нічого зайвого і не вульгарно
  • Захват. Як завжди
  • Неймовірно красива
  • Ти ніжність
  • Ну що за богиня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, як робить мейкап біля дзеркала. Вона вправно орудує пензлем і поправляє макіяж.

Міс елегантність: Тіна Кароль полонила кокетливою зоною декольте в жакеті на голе тіло Ніжна кішечка: Тіна Кароль зачарувала милим домашнім луком
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся