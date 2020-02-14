Викликайте пожарку: Тіна Кароль в одній білизні спокусила чуттєвою пристрастю

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка розбурхала мережу відвертим кадром

Тіна Кароль вміє майстерно та вишукано демонструвати свою жіночність і сексуальність. Фотосети української поп-діви за останній рік стали більш сміливими і навіть отровенными. Шанувальники детально вивчають кожен кадр на сторінці артистки в Instagram і не перестають захоплюватися її витонченістю форм. Так, Тіна вирішила оригінально привітати фанів з Днем закоханих, опублікувавши пікантну фотолистівку.

Співачка розташувалася на підлозі в білизна тілесного відтінку, що додавало пікантність і без того спекотному кадру. Вона схрестила ноги і відкинула голову назад. Прикривши очі в блаженстві. Її медове волосся вільно спадає на плечі, а шкіра ніби підсвічена зсередини. Вона розташувалася босоніж і крім білизні, на співачці більше немає ні одягу, ні аксесуарів.

Замість тексту поп-діва залишила лише смайл-сердечко. Втім, вона не звикла підписувати знімки довгими висловлюваннями.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Повністю жаркий кадр можна побачити тут

Фани артистки буквально втратили голову від відвертості своєї улюблениці. Вони повідомили, що пора викликати пожежників, адже від пікантного фото стало занадто гаряче.

Яка Ви красуня

Ох і бестія

Вау,Тіна -шикарно! З Днем Святого Валентина!

Чарівна

Сексі-дівчинка

Ідеальні форми!

Викликайте пожарку

Дуже ніжна, красива. Супер. Нічого зайвого і не вульгарно

Захват. Як завжди

Неймовірно красива

Ти ніжність

Ну що за богиня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, як робить мейкап біля дзеркала. Вона вправно орудує пензлем і поправляє макіяж.