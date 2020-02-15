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Ось це декольте! Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в провокаційному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2020 - 17:27
Ось це декольте! Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в провокаційному вбранні
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка провела автограф-сесію в спокусливому образі

Тіна Кароль останній рік радує і захоплює своїх численних шанувальників вельми відвертими і пікантними образами. При цьому співачка вміє підкреслити свою жіночність та сексуальність, не переходячи межу дозволеного. Так, в День закоханих зірка зробила особливий подарунок фанам, виклавши в мережі спекотне фото в одній білизні.

А днями Тіна побувала у Львові, де влаштувала автограф-сесію в рамках промо-компанії духів власного бренду. Атмосферними кадрами із зустрічі вона поділилася в своєму Instagram, викликавши хвилю захоплення своїм вибором наряду.

Кароль блищала в ефектній червоній сукні, яка підкреслила всі вигини її витонченої фігури. Провокаційної родзинкою лука є дуже глибокий виріз в районі декольте, що дозволяє помилуватися на апетитний бюст знаменитості. При цьому ніяких лямок від білизни не спостерігається.

Ось це декольте! Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в провокаційному вбранніОсь це декольте! Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в провокаційному вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що розкішне вбрання артистки - від українського бренду Crystal.

"Автограф-сесія у Львові в рамках промо-компанії духів Tina by Tina Karol", - йдеться в описі до яскравих фото.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловери не змогли стримати емоцій і засипали улюблену артистку захопленими компліментами.

  • Яке декольте. Ідеальна!
  • сама-Сама мила і прекрасна
  • Вау вау вау, нереально красива
  • Вауууу, плаття. Красива, щаслива. Шалено люблю і чекаю зустрічі
  • Улюблена
  • шикарна!
  • Ти неймовірна
  • Шалено красива
  • Бусинка
  • Яка вже гарна
  • Ви чарівна, Ви надихаєте
  • Закохалася з цей образ, ти була шикарна
  • Неймовірна посмішка
  • Сама досконалість!!!
  • Плаття-вогонь
  • Ви залишили слеееед, за яким всі будуть балдееееть

Ось це декольте! Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в провокаційному вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, як робить макіяж біля дзеркала. Вона вправно орудує пензлем і поправляє макіяж.

Викликайте пожарку: Тіна Кароль в одній білизні спокусила чуттєвою пристрастю "Наша королева": Тіна Кароль показала, як наводить красу біля дзеркала
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