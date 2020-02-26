Слаще персика: Тина Кароль очаровала томным постельным снимком 

Соблазнительная Тина Кароль, которая обладает не только нереально красивым вокалом, но и может удивить пластикой тела, как сделала это в финале Нацотбора на Евровидение-2020. Исполнительница, одетая в интригующий наряд, исполнила песню "Вільна", которую записала совместно с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Певица во время исполнения песни стала снимать постепенно брючный костюм в мужском стиле и в какой-то момент артистка продемонстрировала стойку на руках. Фанаты были ошеломлены акробатическими трюками и тем, что после певица продолжила оголяться и осталась в одном боди.

Но не только амплуа соблазнительницы впечатляет поклонников Тины, нежные кадры, которые она размещает в своем Instagram так же будоражать внимание ее фанатов.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так фото Кароль в белой удлиненной рубашке на белоснежных простынях очаровало поклонников, которые отметили нежность и женственность снимка. Они сравнили певицу с драгоценным редким металлом, которым хотят обладать многие, но не всем он доступен:

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Ля, красота какая

боже,какая красотка

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самая красивая женщина в мире

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Воплощение нежностииии

Уляля. Красуня просто бомба

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль показала соблазнительный образ в красном платье с внушительным декольте. Красный цвет невероятно к лицу артистке.