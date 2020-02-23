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Спокуслива Тіна Кароль у боді приголомшила акробатичними трюками у фіналі Нацвідбору

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.02.2020 - 13:07
Спокуслива Тіна Кароль у боді приголомшила акробатичними трюками у фіналі Нацвідбору
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка влаштувала яскравий перформанс на сцені Нацвідбору

Як стало відомо у фіналі Національного відбору, який відбувся в Києві 22 лютого, група Go_A з української фольклорної піснею "Соловей" буде представляти на Євробаченні 2020 Україну. В цей вечір на сцену також вийшли деякі зірки українського шоу-бізнесу - вагітна другою дитиною Джамала, а також член журі конкурсу Тіна Кароль. До речі, під час виступу учасників вона зробила гучну заяву, яка шокувала всіх.

Перед самим оголошенням результатів Тіна порадувала глядачів своїм ефектним виступом, виконавши попурі з власних пісень.

Спочатку зірка з'явилася на сцені в стильному чоловічому костюмі оверсайз від українського бренду TTSWTRS і заспівала пісню "Вільна", яку записала спільно з фронтвумен групи The Hardkiss Юлією Саніною. У якийсь момент артистка продемонструвала стійку на руках, після якої почала оголятися.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кароль залишилася в одному лише чорному боді, у якому виконала свій хіт "Ніжно". В кінці виступу вона приголомшила глядачів ефектними акробатичними трюками на стільці, захоплюючи фізичною формою і розтяжкою.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Еротичні па не залишили байдужими шанувальників, які щедро засипали компліментами зірку.

  • Ухххх! гаряча Тіночка! Всі навколо у вогні
  • Богиня української сцени і музики
  • Я в захваті! Молодець, Тіна! БРАВО!
  • Це було неймовірно круто
  • Бомба
  • Дуже гарна. Дуже гарний виступ
  • Ой, ви дивіться, шо ця жиночка вытворяе
  • вогонь на сцені, справа голоси Тіни
  • Тін,ти кайф!
  • Огооонь
  • Очей відірвати неможливо
  • Це будо гаряче
  • Ви повністю віддаєте себе сцені і глядачам, ви Артистка з великої літери, дякуемо вам за це
  • Хороша чертовка

Спокуслива Тіна Кароль у боді приголомшила акробатичними трюками у фіналі Нацвідбору

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль у 2006 році представляла Україну на Євробаченні, яке проходило в Афінах (Греція). Тоді співачка виконала композицію Show Me Your Love і посіла 7 місце.

Раніше Тіна Кароль показала спокусливий образ в червоній сукні з великим декольте.

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