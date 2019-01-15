Скромне пальто і джинси: Кейт Міддлтон відвідала громадський сад

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Це був перший офіційний вихід герцогині в 2019 році

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка нещодавно відсвяткувала свій 37-й день народження, здійснила свій перший офіційний візит в 2019 році. Герцогиня Кембриджська відвідала благодійний захід в саду короля Генріха в Іслінгтоні, повідомляє Daily Mail.

Наголошується, що Міддлтон зустрілась і поспілкувалася з волонтерами, з якими обговорила, як сільськогосподарська діяльність, зокрема садівництво та вирощування продуктів харчування, допомагає об'єднати людей.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Для появи на публіці герцогиня вибрала досить скромний і неформальний образ - вовняне пальто болотного кольору, джинси скінні і зручні черевики. Можна сказати, що вона виглядала повною протилежністю дружині принца Гаррі Меган Маркл, яка у свій перший вихід у новому році вразила дуже яскравим вбранням.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, уважні шанувальники Кейт помітили, що вона вже одягала це пальто - в кінці грудня вона ходила в ньому за покупками в дисконт-магазин в Норфолку.

У ході візиту Міддлтон прийняла участь у приготуванні піци, будівництві шпаківні і посадці рослин разом з волонтерами та місцевими школярами.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Вона зазначила, що її діти із задоволенням теж прийняли б участь у подібній активності.

"Джорджу і Шарлотті сподобалися б уроки поза класу. Всередині теж весело, але на вулиці це набагато веселіше", - сказала герцогиня.

Фото: (instagram.com/instylemagazine)

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон є активним прихильником позитивного впливу природи і навколишнього середовища на розвиток дітей.

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон спільно з ландшафтними архітекторами Ендрю Девісом та Адамом Уайтом і Королівським садівничим товариством організувала створення незвичайного саду під назвою "Назад до природи", який покажуть на виставці квітів у Челсі.

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