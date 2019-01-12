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Как выглядит и с кем встречается брат-миллионер Кейт Миддлтон

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2019 - 08:35
Как выглядит и с кем встречается брат-миллионер Кейт Миддлтон
Фото: Джеймс Миддлтон (instagram.com/jmidy)

Мужина бросил суетливый Лондон ради размеренной жизни в английской деревне

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон считается одним из самых завидных женихов в Англии. И не только из-за родства с королевской семьей, но и потому, что является молодым миллионером. На днях скрытный мужчина впервые открыл свою страницу в Instagram.

Он поднял целое состояние на продаже маршмеллоу с фотографиями и различными принтами. В апреле этого года Джеймсу исполнится 32 года, но он по-прежнему не женат. Кроме того, стали известны детали его личной жизни.

Как выглядит и с кем встречается брат-миллионер Кейт Миддлтон

Фото: Джеймс Миддлтон (instagram.com/jmidy)

Оказалось, что осенью прошлого года Миддлтон расстался с британской телеведущей Донной Эйр, но после нового года "засветился" с новой возлюбленной - французским финансистом Ализэ Тевене. Пара успела провести отпуск на "острове миллионеров" Сент-Бартсе в компании сестры Пиппы Миддлтон и ее мужа Джеймса Мэттьюса.

Как выглядит и с кем встречается брат-миллионер Кейт Миддлтон

Фото: Джеймс Миддлтон (instagram.com/jmidy)

Об избраннице Джеймса известно не много. Ализэ живет в Лондоне и трудится в одной из крупных корпораций в деловом районе Сити.

Как выглядит и с кем встречается брат-миллионер Кейт Миддлтон

Фото: Джеймс Миддлтон (instagram.com/jmidy)

Отец девушки Габриэль Тевене дал комментарий изданию Daily Mail. Он отметил, что считает потенциального зятя просто очаровательным и поддерживает выбор дочери. Мужчина отказался рассказывать, как пара познакомилась, но  уверяет, что они счастливы.

Как выглядит и с кем встречается брат-миллионер Кейт Миддлтон

Фото: Джеймс Миддлтон (instagram.com/jmidy)

Джеймс Миддлтон – персона неординарная. Невзирая на дислексию, он окончил Эдинбургский университет и начал собственное дело. При этом молодой миллионер предпочитает жить не в шумном Лондоне, а в спокойной английской деревне. Он с удовольствием разводит лабродоров, занимается пчеловодством и реставрацией винтажных Range Rover и даже старых тракторов. Мужчина охотно делится в соцсети прелестями деревенского быта, чем еще больше располагает к себе представительниц прекрасного пола.

Как выглядит и с кем встречается брат-миллионер Кейт Миддлтон

Фото: Джеймс Миддлтон (instagram.com/jmidy)

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон 9 января отпраздновала свой день ррождения. По этому поводу она устроила чаепитие в Кенсингтонском дворце, на которое едва не опоздал ее супруг принц Уильям.

Напомним, что недавно стало известно о школьном прошлом герцогини Кембриджской. Оказалось, что она смогла покорить сердца всех одноклассников во время обучения в в школе-интернате Марлборо в Уилтшире.

К слову, сестра Джеймса и Кейт, Пиппа Миддлтон вместе с мужем Джеймсом Мэттьюсом снялась в семейном рождественском фотосете.

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