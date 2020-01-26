Скорпіон: Настя Каменських перевтілилася в грозу мексиканських рівнин

Українська виконавиця пісень іспанською мовою Настя Каменських, нещодавно представила гарячий трек "Miami", який записала в колаборації з королем реггітона Джейкобом Форевера і Джессі Франко. Видно, що латинська тема не на жарт захопила NK, яка підкорює не тільки музикою, але перевтіленням в яскраву сексі-бамбину.

Співачка все частіше вибирає вбрання, яке перетворюює її в жарку мексиканку. Ще під час відпочинку в Мексиці, вона щодня змінювала образи і вражала наявністю в її гардеробі різноманітних предметів одягу та аксесуарів, стилізованих під латиноамериканський національний костюм.

Так, для чергових знімків Настя зупинила свій вибір на образі, який складався з купальника і накидки поверх нього з незвичайною вишивкою.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Доповнили образ численні масивні прикраси зі шкіри, комбінованої з металом. Не вислизнула від уваги підписників зірки і хитромудра зачіска і злегка агресивне позування, за які Настя удостоїлася порівняння з грозою мексиканських рівнин — скорпіоном.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Оскільки співачка не змогла вирішити який кадр вийшов ефектніше, вона дозволила фоловерам самим визначити, яка з фотографій подобається їм більше, на що все одно не отримала однозначної відповіді, адже на обох знімках вона вийшла приголомшливо прекрасною:

Фото 2 просто бомба!!!! Настя, Ви шикарна!!!!!

Обидві шикарні

Мені 2 фотка дуже іскуссноспокуслива

Обидві, важко вибрати одну

Звичайно перша, тут ти така прикольна!

Зла кішка

Очі на цих фото такі великі й красиві!

Скорпіон

Нагадаємо, що мексиканські канікули Насті Каменських і Потапа подарували їх шанувальникам багато знімків від зіркової пари. Особливо запам'яталися підписникам жаркі фото мокрої і пристрасної Насті в мікроскопічному купальнику.