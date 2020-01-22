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Індійська принцеса: Настя Каменських здивувала екзотичним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2020 - 12:57
Індійська принцеса: Настя Каменських здивувала екзотичним образом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Українська знаменитість має дійсно чудовий смак

Мексиканські канікули Насті Каменських з її чоловіком продюсером Потапом залишили після себе багато яскравих спогадів і відмінних кадрів, якими продовжує ділитися зірка в своєму Instagram. Розкішна вілла з видом на узбережжі океану — ідеальне місце відпочинку вирішило подружжя і зробило своєю традицією кожну зиму навідуватися в екзотичну країну. Численні фото в купальнику на тлі яскравої мексиканської природи стали підтвердженням райського відпочинку і порадували шанувальників знаменитостей.

Але не купальниками єдиними зачаровувала виконавиця своїх фанів, так фото з незвичайною прикрасою для волосся викликало неабиякий ажіотаж під її постом. Чуттєвий кадр в гарній обробці, на якому Настя простягає руку до камері, що її фотографує, отримав масу компліментів. Шанувальникам сподобалося і вбрання співачки, і її поза, а також незвичайна прикраса, яким артистка прикрасила свою зачіску.

Індійська принцеса: Настя Каменських здивувала екзотичним образомФото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Складно визначити з чого зроблений обруч з масивної підвіскою з монетками, що прикрашає лоб Каменських, однак точно можна сказати, що такий виріб явно їй до лиця. Користувачі не зрозуміли до якого стилю нажить цей аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому чи-то індійське, чи-то циганське, чие-то мексиканське.

  • Мексиканочка
  • "ТАБІР ІДЕ В НЕБО" СВІТЛАНА ТОМА
  • Настюш, спасибі велике Вам за ці слова і мотивуючі пости
  • Богиня

Крім того у коментарях відзначився і чоловік співачки. Потап поставив милий смайл з рук, які утворюють сердечко.

Індійська принцеса: Настя Каменських здивувала екзотичним образом

Варто відзначити, що можливо NK все ще на відпочинку, і продовжує насолоджуватися яскравим сонцем і теплим морем, в той час як її чоловік вже публікує фото в теплому одязі і явно вже перемістився назад в зиму.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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