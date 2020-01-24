Злиття трьох культур: Настя Каменських "підриває" новим треком "Miami" з Jacob Forever і Джессі Frank

Настя Каменських презентувала трек Miami з Jacob Forever і Джессі Frank

Jacob Forever і Джессі Frank також висловилися про колаборацю з українською красунею

Довгоочікувана прем'єра - трек «Miami» - колаборація трьох культур від NK Насті Каменських, всесвітньо відомого виконавця реггетону Джейкоба Форевера (Jacob Forever) та домініканського молодого артиста Джесі Франка (Jessy Frank) відбулась у п’ятницю, 24 січня, на всіх діджитальних майданчиках.

Стрімко підкоривши Латинську Америку та світові музичні чарти, першою серед українських виконавців, NK Настя Каменських знайомить світ з Україною та її культурою. За океаном вже знають не лише про українську сопілку, а й про багату талантами Україну. Тому нова колаборація української поп-діви NK, трек «Miami», не пройшла повз і латиноамериканські ЗМІ.

«Я працював із багатьма крутими світовими артистами, тому можу підтвердити - NK - справжній професіонал, вона не просто гарно знає іспанську, вона дійсно відчуває музику, відчуває латиноамериканську культуру. Її ідея об'єднувати такі різні культури мені дуже подобається, а процес роботи з нею - ще більше», - прокоментував роботу з NK Джейкоб Форевер.

Спільною роботою з NK вражений і Джесі Франк: «Дуже круто працювати з талановитою українкою, яка так стрімко підкорила Латинську Америку і продовжує підкорювати радіостанції ще й у США та Канаді. В нас вийшла крута колаборація і ще кращий трек, тому слухайте, насолоджуйтесь і заряджайтесь позитивом. Viva Ukraina!».

Miami - Jacob Forever, NK Nastia Kamenskykh, Jessy Frank (Video Animado)

Трек «Miami» записували на легендарній студії звукозапису у США, яка за останні 30 років випустила десятки золотих та платинових альбомів. На студії працювали також такі артисти як Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan та інші. Над треком «Miami» працювали провідні американські музичні фахівці. Пісню артисти присвятили «усім, хто любить подорожувати і пляжний відпочинок».

«Я дуже рада поділитись з вами результатом нашої спільної роботи. Джейкоб та Джессі неймовірні, вони справжні професіонали і в результаті вийшов дуже крутий трек із чудовим настроєм. Коли твою ідею об'єднувати культури підтримують артисти зі світовим ім'ям, артисти, які підкорюють світові музичні чарти, це дуже надихає. Всім Маямі!», - зазначила NK. Трек «Miami» доступний для прослуховування та скачування на всіх діджитальних майданчиках за посиланням.

Це вже не перша успішна співпраця NK із зірками світового рівня. Дебютний англо-іспаномовний трек NK «Peligroso» очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV та привернув увагу популярного пуерториканського виконавця Де Ла Гетто, - так в результаті з'явився спільний ремікс на «Peligroso».

«Нова колаборація NK зі світовими артистами - це логічне продовження успіху на латиноамериканському ринку її попередніх синглів «Peligroso» та «Elefante». Настя Каменських - перший український артист, який представляє свою країну на такому високому міжнародному рівні. Менеджмент компанії NICE2CU, маючи великий досвід реалізації успішних міжнародних проектів, з радістю підтримує місію NK створювати музику без кордонів», - прокоментували реліз треку топ-менеджмент компанії Валерія Коваль та Ілона Пашкевич.

Наступний україно-англо-іспаномовний трек NK запросили презентувати у Мексику, де співачка представила його на найбільш популярних теле та радіопередачах. Всього за 8 тижнів кліп на трек зібрав більше 20 мільйонів переглядів, а сама пісня підкорює національні радіостанції США, Канади та Мексики, де український артист звучить вперше.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських здивувала екзотичним образом індійської принцеси.