ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мокра і пристрасна: Настя Каменських в мікробікіні завела мережа спекотним пляжним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2020 - 11:51
Мокра і пристрасна: Настя Каменських в мікробікіні завела мережа спекотним пляжним фото
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала струнку фігуру в купальнику

Настя Каменських не упускає можливість продемонструвати апетитні форми і підтягнуте тіло на камеру, тим більше, якщо знаходиться на відпочинку і левову частину часу відпочиває в купальнику на пляжі. Співачка з чоловіком Потапом проводить зимові канікули в розкішній віллі на узбережжі океану в Мексиці. Кожен день подружжя ділиться моментами відпустки в соцмережах, радуючи шанувальників, а Настя заводить фанів спекотними знімками в бікіні. Так, на свіжому фото вона відображена в чорному мініатюрному купальнику, який підкреслив сексапільні форми зірки.

Співачка зображена на тлі буйної тропічної рослинності і зелені. Вона красується в чорному мікробікіні, а по тілу зірки стікають краплі води. Вона ефектно поправляє руками мокре волосся і заклично дивиться в камеру.

"Спокій, умиротворення і самота", - підписала ефектний кадр NK. Фото тут же оцінив чоловік красуні. Він залишив смайли у вигляді полум'я, давши зрозуміти, що дружина виглядає дуже гаряче.

Мокра і пристрасна: Настя Каменських в мікробікіні завела мережа спекотним пляжним фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Повністю фото можна оцінити тут

Шанувальники співачки також не залишилися в стороні – вони не скупилися на компліменти для Насті. Не обійшлося і без критики – хтось зауважив, що пікантні фото не варто виставляти на загальний огляд, а слід залишити для чоловіка.

  • Бомба! Просто супер!
  • Кожен день все красивіше і красивіше
  • Красуня
  • Ух ти! Ось це так!
  • Апетитно
  • Вау вау, вері красуня
  • Сексі! Збуджує дуже
  • Настя, ти чудова, але навіщо стільки відвертих фото? Ти ж заміжня!
  • Сексі
  • Хороша

Скріншот коментарів

До речі, Потап показав фото з валізою в руці, зроблене, судячи з усього, в аеропорту. Не ясно, полетіла пара додому в Київ з Мексики або репер відправився по справах, залишивши дружину на відпочинку.

"Люблю тебе, крихітко": Потап оцінив ефектну Каменських у повітряному міні Просто лялечка: засмагла Настя Каменських в бікіні звела з розуму стрункою фігурой
Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся