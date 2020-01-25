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Сексі-Бамбіна: ефектна Настя Каменських засвітила груди в мереживній білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 15:29
Сексі-Бамбіна: ефектна Настя Каменських засвітила груди в мереживній білизні
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка позувала у легкій сукні зі спущеним верхом

Настя Каменських представила грячую новинку – трек "Miami" у колаборації з королем реггітона Джейкобом Форевера і молодим виконавцем Джессі Франко. Співачка ретельно готувалася до цієї події і вибирала вбрання. Під час відпочинку в Мексиці вона щодня змінювала луки і вражала різноманітністю гардеробу. Так, Настя зупинила свій вибір на образі, який сподобався більшості її фанів.

Зірка позує в легкому короткому атласному платті пісочного відтінку з чорно-білою тасьмою. Вона підкреслила талію широким шкіряним поясом з металевими елементами. Настя спустила лінію плечей і показала делікатну мереживну білизну. Макіяж - з ацентом на червоні губи, очі виділені чорною підводкою і олівцем.

"Друзі, прочитала ваші коментарі, де ви допомагали мені вибрати образ для прем'єри "MIAMI". Ось який ви обрали. Так що ловіть фотку в ньому", - підписала пікантний знімок зірка.

Коментарі від шанувальників не змусили себе довго чекати. Спекотне фото артистки їм явно припадо до душі.

  • Дуже дуже гарна!
  • Ти найкрасивіша
  • Красуня
  • Настя Каменських просто атомна бомба, я завжди був і залишаюсь твоїм фанатом
  • Супер!
  • Класна
  • Образ просто супер
  • Бомба
  • Сексі –Бамбіна

Скріншот коментарів

Раніше Настя публікувала коротке відео, на якому постала в декількох образах. Тоді вона і запропонувала фанам вибрати один з них для презентації новинки.

Нагадаємо, що Настя Каменських зачарувала образом "східної принцеси", поставши перед шанувальниками з незвичайною прикрасою на голові.

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