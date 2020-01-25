Сексі-Бамбіна: ефектна Настя Каменських засвітила груди в мереживній білизні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка позувала у легкій сукні зі спущеним верхом

Настя Каменських представила грячую новинку – трек "Miami" у колаборації з королем реггітона Джейкобом Форевера і молодим виконавцем Джессі Франко. Співачка ретельно готувалася до цієї події і вибирала вбрання. Під час відпочинку в Мексиці вона щодня змінювала луки і вражала різноманітністю гардеробу. Так, Настя зупинила свій вибір на образі, який сподобався більшості її фанів.

Зірка позує в легкому короткому атласному платті пісочного відтінку з чорно-білою тасьмою. Вона підкреслила талію широким шкіряним поясом з металевими елементами. Настя спустила лінію плечей і показала делікатну мереживну білизну. Макіяж - з ацентом на червоні губи, очі виділені чорною підводкою і олівцем.

"Друзі, прочитала ваші коментарі, де ви допомагали мені вибрати образ для прем'єри "MIAMI". Ось який ви обрали. Так що ловіть фотку в ньому", - підписала пікантний знімок зірка.

Коментарі від шанувальників не змусили себе довго чекати. Спекотне фото артистки їм явно припадо до душі.

Дуже дуже гарна!

Ти найкрасивіша

Красуня

Настя Каменських просто атомна бомба, я завжди був і залишаюсь твоїм фанатом

Супер!

Класна

Образ просто супер

Бомба

Сексі –Бамбіна

Скріншот коментарів

Раніше Настя публікувала коротке відео, на якому постала в декількох образах. Тоді вона і запропонувала фанам вибрати один з них для презентації новинки.

Нагадаємо, що Настя Каменських зачарувала образом "східної принцеси", поставши перед шанувальниками з незвичайною прикрасою на голові.